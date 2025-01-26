Атмосфера праздника – как проходит голосование в основной день выборов Президента в деревне Гуслище

В школах и университетах, воинских частях, домах культуры и даже в лесничествах. Избирательные участки расположены так, чтобы людям было удобно прийти и проголосовать. Наша съемочная группа отправилась на один из самых маленьких участков Могилевского района, где прямо на лесной опушке звучит музыка и чувствуется ароматный запах свежей выпечки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из деревни Гуслище на прямой связи со студией – Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся на одном из самых маленьких участков Могилевского района. В списках избирателей здесь 214 человек – в том числе жители близлежащих 11 населенных пунктов. Участок здесь расположился в здании местного лесничества. В день выборов здесь кажется развернулась душа белоруской деревни: на лесной опушке в деревянном домике пыхтит самовар, играет гармонь и льется песня. Избирателей угощают ароматным чаем из сосновых шишек и выпечкой местного райпо. Атмосфера праздника. И народный электорат охотно пускается в пляс.

Уже 25 лет народный ансамбль народной песни «Припевка» создает настроение для праздников разного масштаба. Эти голоса узнают и любят не только в Беларуси, но в России. Чтобы спокойно работать в день выборов, артисты проголосовали досрочно, и теперь с чувством выполненного долга создают атмосферу праздника.

Юрий Подольский, музыкальный руководитель народного ансамбля народной песни «Припевка»:

Очень приятно, что в этом году мы видим очень сильно возросший интерес людей к этой кампании. Очень большая активность, что не может не радовать. Проезжая такие населенные пункты, мы видим, что делается. Делается для людей и не зря. А те, кто не смог прийти на участок, ждут избирательную комиссию в гости. О своем желании организовать эту процедуру на дому изъявили 73 человека.