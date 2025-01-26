В Гродно насельницы Свято-Рождество-Богородичного монастыря присоединились к голосованию

С верой в большое будущее страны. Служители белорусской православной церкви не остаются в стороне от избирательной кампании. В Гродно выездное голосование прошло в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обители 21 избиратель – это насельницы, церковные служители и настоятельница Игуменья Гавриила. Работники ближайшего избирательного участка доставили выездную урну для голосования в монастырскую библиотеку. Церемония началась с молитвы. Церковный хор исполнил в честь Беларуси песню «Многое лета», устроили и настоящий праздничный концерт. Только после этого монахини приступили к голосованию. Кстати, это тот особый случай, когда насельницы пользуются паспортом – обычно документы хранятся в канцелярии.

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

В молитве мы монашеской «Ты и Бог» молимся о мире всего мира в любом храме, тем более в монастырях. Когда приходят такие события, всегда церковь принимает участие в этих значимых для страны мероприятиях.

Возрождение православия на белорусских землях тесно связано с 30-летней историей независимости нашего государства. После времен гонений на церковь уже в суверенной Беларуси произошло возрождение десятков храмов, в том числе и Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно.

С самого утра в церкви во время богослужения прихожане по традиции помолились за нашу страну.