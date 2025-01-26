Приходят целыми семьями. Многодетные родители участвуют в голосовании

По всей стране сейчас работают 5 325 участков для голосования. И туда люди приходят семьями вместе с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из участков организовали в школе, которая расположилась среди новостроек. Здесь много многодетных мам и пап. На выборы приходят семьями. Мы пообщались с избирателями. Они отмечают, что приходят на участок с уверенностью в завтрашнем дне.

Пришли с детьми, естественно, так как хотелось показать, как проходят сам процесс выборов в нашей стране. Чтобы они понимали, что это за важный день, зачем мы здесь. И очень хотелось посмотреть, вместе со мной побыть.

Мы сегодня пришли сюда сделать выбор, чтобы наша семья была счастлива. И чтобы наша мирная Беларусь процветала и нам всем жилось в ней хорошо, счастливо и все были здоровы.

Естественно, мы голосовали за будущие наших детей, за социальное благополучие и мирное небо над головой, чтобы у нас все было хорошо, спокойно и уютно.

У нас в Беларуси мне очень нравится. Как смотрю в других странах, что делается, у нас вообще отлично.