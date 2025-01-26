Более 330 журналистов из 23 стран освещают президентские выборы в Беларуси
Высокий уровень организации выборов и безопасность процесса подчеркивают международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высказываются эксперты и о критических заявлениях западных структур, касательно якобы отсутствия демократии на белорусских выборах. И вот мнение наблюдателя из Австрии.
Клаус Хэндлер, международный независимый наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Австрия):
Чтобы критиковать, нужно увидеть все это на месте. Поэтому сначала нужно приехать, посмотреть, а потом делать выводы. Мы уже посетили несколько избирательных участков и все, что там происходит, происходит так же, как и в Австрии, и что-то критиковать невозможно. Все хорошо и замечаний у нас нет.
Сообщения из Беларуси сегодня разлетаются по всему миру. Выборы Президента освещают представители ведущих мировых СМИ. Более 330 журналистов из 23 стран Европы, Азии, Латинской и Северной Америки и государств Ближнего Востока. Некоторые из них уже посетили избирательные участки и поделились своими впечатлениями.
Аббас Джума, журналист-международник (Россия):
Люди поняли, что быть пассивными, что быть инертными, ничего не делать нельзя. Это не просто чревато последствиями негативными, это чревато перспективой потерять страну. Могу сказать, что народ идет, народ голосует, несмотря на то, что утро воскресенья. Все равно люди идут, отдают свой голос.