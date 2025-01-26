Более 330 журналистов из 23 стран освещают президентские выборы в Беларуси

Высокий уровень организации выборов и безопасность процесса подчеркивают международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высказываются эксперты и о критических заявлениях западных структур, касательно якобы отсутствия демократии на белорусских выборах. И вот мнение наблюдателя из Австрии.

Клаус Хэндлер, международный независимый наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Австрия):

Чтобы критиковать, нужно увидеть все это на месте. Поэтому сначала нужно приехать, посмотреть, а потом делать выводы. Мы уже посетили несколько избирательных участков и все, что там происходит, происходит так же, как и в Австрии, и что-то критиковать невозможно. Все хорошо и замечаний у нас нет.

Сообщения из Беларуси сегодня разлетаются по всему миру. Выборы Президента освещают представители ведущих мировых СМИ. Более 330 журналистов из 23 стран Европы, Азии, Латинской и Северной Америки и государств Ближнего Востока. Некоторые из них уже посетили избирательные участки и поделились своими впечатлениями.