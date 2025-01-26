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Более 330 журналистов из 23 стран освещают президентские выборы в Беларуси

26 января 2025 11:41
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Высокий уровень организации выборов и безопасность процесса подчеркивают международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высказываются эксперты и о критических заявлениях западных структур, касательно якобы отсутствия демократии на белорусских выборах. И вот мнение наблюдателя из Австрии.

Более 330 журналистов из 23 стран освещают президентские выборы в Беларуси-2

Клаус Хэндлер, международный независимый наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Австрия):
Чтобы критиковать, нужно увидеть все это на месте. Поэтому сначала нужно приехать, посмотреть, а потом делать выводы. Мы уже посетили несколько избирательных участков и все, что там происходит, происходит так же, как и в Австрии, и что-то критиковать невозможно. Все хорошо и замечаний у нас нет.

Более 330 журналистов из 23 стран освещают президентские выборы в Беларуси-4

Сообщения из Беларуси сегодня разлетаются по всему миру. Выборы Президента освещают представители ведущих мировых СМИ. Более 330 журналистов из 23 стран Европы, Азии, Латинской и Северной Америки и государств Ближнего Востока. Некоторые из них уже посетили избирательные участки и поделились своими впечатлениями.

Более 330 журналистов из 23 стран освещают президентские выборы в Беларуси-6

Аббас Джума, журналист-международник (Россия):
Люди поняли, что быть пассивными, что быть инертными, ничего не делать нельзя. Это не просто чревато последствиями негативными, это чревато перспективой потерять страну. Могу сказать, что народ идет, народ голосует, несмотря на то, что утро воскресенья. Все равно люди идут, отдают свой голос.

# Выборы в Беларуси # СМИ Беларуси

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