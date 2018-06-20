«Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей

Новости Беларуси. В Могилеве не осталось ни одного безопасного водоема, где могли бы купаться дети. Специалисты санэпидслужбы каждую неделю берут пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний анализ показал: вода не отвечает микробиологическим нормам – в ней обнаружены бактерии кишечной палочки.

Иван Великанов, житель Могилева:

Я не слышал, что здесь нельзя купаться. Вода тут нормальная.

Александр Тюльменков, житель Могилева:

А если нам запретят купаться, то это будет очень плохо, потому что в летние каникулы без купания не обойтись.