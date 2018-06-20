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«Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей

20 июня 2018 08:48
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Новости Беларуси. В Могилеве не осталось ни одного безопасного водоема, где могли бы купаться дети. Специалисты санэпидслужбы каждую неделю берут пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний анализ показал: вода не отвечает микробиологическим нормам – в ней обнаружены бактерии кишечной палочки.

«Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей-1

Иван Великанов, житель Могилева:
Я не слышал, что здесь нельзя купаться. Вода тут нормальная.

«Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей-4

Александр Тюльменков, житель Могилева:
А если нам запретят купаться, то это будет очень плохо, потому что в летние каникулы без купания не обойтись.

«Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей-7

Александр Бузюк, заведующий отделом Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
При попадании такой воды в организм возможна кишечная инфекция. Соответственно, ребенок заболеет, необходимо будет длительное лечение, и на каникулах, когда ребенок должен оздоравливаться, ему придется провести время в условиях лечения.

Такая ситуация возникла из-за жаркой, сухой погоды и большого количества отдыхающих.

Еще одна проблема – водоросли. К примеру, Печерское озеро с каждым днем все больше зарастает. Чтобы водоемы не превратились в болота, их нужно капитально чистить. Но денег в городском бюджете на это нет.

Два официальных пляжа еще раньше были закрыты санслужбой. Теперь жителей Могилева ожидают два сценария развития – либо через неделю запрет на купание детей снимут, либо запретят купаться и взрослым.

# Водоемы Беларуси # общество # Фотофакт

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