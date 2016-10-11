Астролог о ценах на нефть: «Будет два острых момента – в ноябре и декабре»

Светлана Драган, российский астролог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я бы, может быть, и не поверил просто в астрологию, если бы не было документального подтверждения того, что Ваши прогнозы, во многом, подтверждаются. Сейчас в Беларуси, собственно, как и в России формируется или готовится бюджет на следующий год, и очень многое зависит от цены на нефть. Можете Вы нашим телезрителям рассказать, вообще, какова судьба – будет падать цена на нефть или расти?

Светлана Драган:

Ну, я думаю, что будет два таких острых момента. Думаю, что где-то в районе 20-ых чисел – сейчас, честно говоря, не помню, у меня всегда это в тексте имеется – 20-ых чисел ноября и в декабре. Но очень много нюансов, которые нужно посмотреть.

Нефть – раньше работала эта карта прямо как часы.

Сейчас в этом есть некоторые напряжения, но, судя по тому, что это сверялось с другими какими-то вещами, это будут такие взлёты.

Хотя, до этого, в общем, может быть, всё будет выглядеть не так позитивно.

Тем не менее, если об общей тенденции нефтяной говорить, то она выглядит значительно более стабильной, нежели в прошлом году.