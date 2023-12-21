Астролог назвала цвета для встречи Нового года, чтобы задобрить Зелёного Деревянного Дракона

До Нового года остается совсем ничего. Отправляемся за нарядом мечты. Но сперва узнаем, как задобрить хозяина года – харизматичного Дракона!

Виктория Барздыко, астролог:

Самые лучшие цвета – это красный, бордовый, оранжевый, желтый, возможно, даже зеленый. Если вы не любите яркие цвета, то, конечно, лучше украсить свой наряд блестками, чтобы вы сияли, блестели и привлекали внимание. Обязательно привлечет энергию, яркость, эмоции, новые возможности в Новом году. Но самое важное – украшения должны быть дорогими. Нельзя надевать дешевую бижутерию. Дракон не любит дешевое, он любит только все дорогое.