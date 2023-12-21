Китай заинтересован в проектах по деревообработке и пищевой промышленности с предприятиями Гомеля

Китай заинтересован в реализации проектов по деревообработке и в пищевой промышленности с предприятиями Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие намерения озвучили представители Сычуаньской ассоциации содействия экономическому и торговому сотрудничеству «Один пояс – один путь».

Деловые партнеры из КНР прибыли с ответным визитом в Гомель после шанхайской выставки, прошедшей в ноябре. Там администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской стороной. Приоритетными направлениями в развитии внешнеэкономических связей определены белорусские продукты питания и продукция деревообработки, в том числе мебель. Интересно бизнесменам из Китая и создание на нашей территории совместных производств.

Дмитрий Чечко, заместитель главы администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»: Вопросы будут решаться по организации совместного производства, в том числе по выпуску запасных частей к скутерам, мотоциклам, в том числе на территории СЭЗ. И, соответственно, в области пищевой промышленности, деревообработки, поставки древесины.

Ли Жуйхао, заместитель генерального секретаря комитета по международной торговле Сычуаньской ассоциации содействия экономическому и торговому сотрудничеству «Один пояс – один путь»:

В Чэнду и Шанхае мы встречались с вашими представителями, общались, увидели общие связи. Мы хотим дружить с вами и развивать сотрудничество. Не только в бизнесе, но и в других сферах, например, в образовании. Сейчас хотим посетить ваши предприятия, чтобы наше партнерство работало на деле, а не только на бумаге. В Китае очень популярны белорусская говядина, рапсовое масло, молочные продукты.

Стороны отметили высокий потенциал партнерских связей между Гомельской областью и регионами Китая. Западные санкции лишь придали дополнительный импульс экономическому взаимодействию.