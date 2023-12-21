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Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста

21 декабря 2023 07:27
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Вместе с модной феей Еленой Турбай составим топ праздничных образов.

Астролог назвала цвета для встречи Нового года, чтобы задобрить Зеленого Деревянного Дракона, – читайте здесь.

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-1

И первый вариант – свободный брючный костюм. Тройка или двойка – выбор за вами. Но это всегда элегантно, дорого и красиво. Тotal white добавит голливудского лоска. Расставьте акценты яркой брошью, каблучками и зажигайте.

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-4

Елена Турбай, стилист:
Дракон очень любит благородные ткани. Платье в бельевом стиле вы всегда сможете интегрировать в повседневную жизнь, поэтому универсальная вещь. Разрез вытянет ваш силуэт и подчеркнет вашу длину ног.

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-7

Карнавальная ночь и пайетки созданы друг для друга. Делаем ставку на сарафан с футболкой или рубашкой. Оригинально и свежо. Завершите образ носочками. Будете самыми модными и неотразимыми. Романтик-стайл!

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-10

Мода на прозрачные ткани остается актуальной. Обратите внимание на прозрачную блузку из органзы. Вы можете одевать ее как второй слой, а также как самостоятельную вещь. Очень красиво смотрится в классических комплектах, с брюками, юбками и добавляет образу таинственность и игривость.

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-13

Еще одна выгодная инвестиция – платье-жакет. Рассмотрите вариант с крупными воланами. И не забудьте про украшения. Белое с золотом или серебром – идеальный дуэт. А главное – после праздников такой лук легко вписать в повседневность, добавив ремень и ботинки.

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-16

Елена Турбай:
Для вечеринки в клубе подойдет более дерзкий комплект. К кожаной юбке можно добавить футболку с ярким принтом либо стразами. И добавить сюда как аксессуар высокие перчатки и на шею. Он добавит образу дерзости и харизмы.

Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста-19

Для встречи Нового года за городом хочется уюта и тепла. Трикотажный свитер крупной вязки и брюки в пайетки. Добавьте перчинку в виде объемных сережек – и вы королева вечера.

# Новый год # общество # Анастасия Макеева # Елена Турбай

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