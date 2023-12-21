Белый костюм, пайетки, прозрачные ткани. Топ нарядов на Новый год 2024 от стилиста

Вместе с модной феей Еленой Турбай составим топ праздничных образов.
Астролог назвала цвета для встречи Нового года, чтобы задобрить Зеленого Деревянного Дракона, – читайте здесь.
Вместе с модной феей Еленой Турбай составим топ праздничных образов.
Астролог назвала цвета для встречи Нового года, чтобы задобрить Зеленого Деревянного Дракона, – читайте здесь.
И первый вариант – свободный брючный костюм. Тройка или двойка – выбор за вами. Но это всегда элегантно, дорого и красиво. Тotal white добавит голливудского лоска. Расставьте акценты яркой брошью, каблучками и зажигайте.
Елена Турбай, стилист:
Дракон очень любит благородные ткани. Платье в бельевом стиле вы всегда сможете интегрировать в повседневную жизнь, поэтому универсальная вещь. Разрез вытянет ваш силуэт и подчеркнет вашу длину ног.
Карнавальная ночь и пайетки созданы друг для друга. Делаем ставку на сарафан с футболкой или рубашкой. Оригинально и свежо. Завершите образ носочками. Будете самыми модными и неотразимыми. Романтик-стайл!
Мода на прозрачные ткани остается актуальной. Обратите внимание на прозрачную блузку из органзы. Вы можете одевать ее как второй слой, а также как самостоятельную вещь. Очень красиво смотрится в классических комплектах, с брюками, юбками и добавляет образу таинственность и игривость.
Еще одна выгодная инвестиция – платье-жакет. Рассмотрите вариант с крупными воланами. И не забудьте про украшения. Белое с золотом или серебром – идеальный дуэт. А главное – после праздников такой лук легко вписать в повседневность, добавив ремень и ботинки.
Елена Турбай:
Для вечеринки в клубе подойдет более дерзкий комплект. К кожаной юбке можно добавить футболку с ярким принтом либо стразами. И добавить сюда как аксессуар высокие перчатки и на шею. Он добавит образу дерзости и харизмы.
Для встречи Нового года за городом хочется уюта и тепла. Трикотажный свитер крупной вязки и брюки в пайетки. Добавьте перчинку в виде объемных сережек – и вы королева вечера.