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«Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси

12 мая 2020 12:21
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».

«Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси-1

Ежевичные поля на юге Беларуси. В Лунинецком районе самая крупная плантация – 38 гектаров. Это по площади чуть больше трех стадионов «Динамо» в Минске. Настоящий ягодный бум прогнозируют на будущий сезон. Некапризная ежевика даст до 20 килограммов урожая с куста.

Николай Демидович, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью:
На кустах начинают набухать, распускаться почки. Они идут уж большие. И я думаю, что распустятся. Для этих почек мороз не опасен. Этот сорт более морозостойкий. Он выдерживает до 30 градусов.

«Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси-4

Высадили кустарники в 2017 году. В прошлом собрали около ста тонн черной ягоды. Сегодня ежевика импортируется в нашу страну – это Сербия, Молдавия, Хорватия. Цена в Европе на нее примерно в два раза выше, чем на голубику.

«Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси-7

Николай Демидович:
Рынок заполнить сложно на сегодняшний день. Ягода очень полезная. Она нужна людям, просто люди ее не знают. Аспирин природный, и не надо ничего покупать, и много других разных полезных веществ в ней есть.

В этом году ждут урожай. На сбор пригласят до ста человек. Реализовывать ежевику планируют в Беларуси и на экспорт.

# Фермеры в Беларуси # общество # Николай Демидович # Кристина Протосовицкая

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