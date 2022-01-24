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До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?

24 января 2022 18:49
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Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы нуждаются в дополнительных разъяснениях и почему обновленную Конституцию называют народной? Материал Полины Королевы.

До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?-1

Диалоговые площадки – с этого стартовали общественные обсуждения поправок к Основному закону страны. Обширная разъяснительная работа велась с коллективами предприятий, молодежью и даже учащимися старших классов. На базе организаций работали общественные приемные. Более 9 000 отзывов – такое число называет Национальный центр правовой информации. Несмотря на близкую дату референдума, белорусы продолжают задавать вопросы. Заинтересованы в строительстве будущего и спортсмены.

Дмитрий Басков про изменения в Конституцию: люди не остаются безразличными, приятно, что наше общество такое сознательное. Читайте здесь.

До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?-3

Это в очередной раз подчеркивает социальную направленность государства. На передовой по-прежнему остаются активисты «Белой Руси». 24 января вместе с медиками они обсуждали новации к Основному закону.

До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?-5

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники:
Конституция – это Основной закон, регулирующий взаимодействие между государством и человеком, своего рода это договор, который заключают государство и граждане. Поэтому такие диалоговые площадки крайне важны и крайне необходимы. Именно на этих диалоговых площадках государство может услышать и учесть максимально большое количество мнений от граждан.

Любецкая: медики очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью (подробности тут).

До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?-7

Людей беспокоит не только социальная сторона. Сейчас заметно вырос интерес к политическим стратегиям. Какая роль будет у Всебелорусского народного собрания? Как можно стать его делегатом? А также полномочия Президента. Однако принятие обновленной Конституции – это только начало. На очереди – законодательство.

Встречи со специалистами проходят прямо на рабочих местах. В том числе на сельхозпредприятия приезжают авторитетные политологи, которые могут ответить на сложные вопросы простым языком. По словам экспертов, работники агропредприятий в первую очередь обеспокоены продовольственной безопасностью страны. Связано это с санкциями.

До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?-9

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Обновленную Конституцию белорусы пишут сообща, потому уже сейчас ее называют народной. Это новая точка отсчета в истории страны. По словам экспертов, большинство проект изменений поддерживают.

До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?-11

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Каждый человек, может быть, дотошно и не может прочитать каждую статью, где-то понять ее до конца, поэтому, конечно, надо разъяснения людям в спокойном, профессиональном русле. Данная Конституция – это будущее нашей страны, наших детей и наших внуков.

# Конституция # общество # Андрей Есьман # Полина Королева # Фотофакт

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