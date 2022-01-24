До референдума 33 дня. Почему обновлённую Конституцию называют народной и какие вопросы остались у белорусов?

Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков про изменения в Конституцию: люди не остаются безразличными, приятно, что наше общество такое сознательное. Читайте здесь .

Диалоговые площадки – с этого стартовали общественные обсуждения поправок к Основному закону страны. Обширная разъяснительная работа велась с коллективами предприятий, молодежью и даже учащимися старших классов. На базе организаций работали общественные приемные. Более 9 000 отзывов – такое число называет Национальный центр правовой информации. Несмотря на близкую дату референдума, белорусы продолжают задавать вопросы. Заинтересованы в строительстве будущего и спортсмены.

Это в очередной раз подчеркивает социальную направленность государства. На передовой по-прежнему остаются активисты «Белой Руси». 24 января вместе с медиками они обсуждали новации к Основному закону.

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники: Конституция – это Основной закон, регулирующий взаимодействие между государством и человеком, своего рода это договор, который заключают государство и граждане. Поэтому такие диалоговые площадки крайне важны и крайне необходимы. Именно на этих диалоговых площадках государство может услышать и учесть максимально большое количество мнений от граждан.

Людей беспокоит не только социальная сторона. Сейчас заметно вырос интерес к политическим стратегиям. Какая роль будет у Всебелорусского народного собрания? Как можно стать его делегатом? А также полномочия Президента. Однако принятие обновленной Конституции – это только начало. На очереди – законодательство.

Встречи со специалистами проходят прямо на рабочих местах. В том числе на сельхозпредприятия приезжают авторитетные политологи, которые могут ответить на сложные вопросы простым языком. По словам экспертов, работники агропредприятий в первую очередь обеспокоены продовольственной безопасностью страны. Связано это с санкциями.