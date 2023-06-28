Артём Цуран посетил дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак»

Новости Беларуси. Живое общение, вручение подарков и исполнение любимых песен под баян. В преддверии Дня Независимости заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран посетил городской дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он поздравил постояльцев с наступающим праздником, а также ознакомился с условиями, созданными в учреждении.

Комнаты для проживания рассчитаны на одного-двух человек. Здесь расположены библиотека, медицинские кабинеты и столовая с кафе-террасой. Также на территории дома-интерната есть собственный фруктовый сад и теплицы.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сразу, как только попадаешь на территорию, она вся пронизана уютом, все сделано для того, чтобы у человека сложилось впечатление, что он находится не в госучреждении, а он находится где-то за городом, в хорошем месте отдыха.