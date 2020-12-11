Артём Цуран о БРСМ Минска: «Это всё-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями»

В рамках X Пленума БРСМ подвели итоги работы в 2020 году и обсудили перспективы развития молодежной организации. Рассмотрели и кадровые вопросы. Первым секретарем городской организации избран Роман Бондарук. Также на встрече наградили лучших активистов, которые отличились в волонтерском и студотрядовском движении.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Наша городская организация БРСМ занимает особое место в общественной жизни города. Это все-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями. Люди из этой организации растут в карьерном плане, поэтому мы понимаем, что это тот резерв, который со временем замещает руководящих работников и в различных иных структурах, в том числе и госуправлении. И это нормально, это та практика, которую мы и проповедуем.