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Артём Цуран о БРСМ Минска: «Это всё-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями»

11 декабря 2020 20:34
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Новости Беларуси. В Минске прошла встреча молодежного актива с руководством города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артём Цуран о БРСМ Минска: «Это всё-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями»-1

Артём Цуран о БРСМ Минска: «Это всё-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями»-3

В рамках X Пленума БРСМ подвели итоги работы в 2020 году и обсудили перспективы развития молодежной организации. Рассмотрели и кадровые вопросы. Первым секретарем городской организации избран Роман Бондарук. Также на встрече наградили лучших активистов, которые отличились в волонтерском и студотрядовском движении.

Артём Цуран о БРСМ Минска: «Это всё-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями»-6

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Наша городская организация БРСМ занимает особое место в общественной жизни города. Это все-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями. Люди из этой организации растут в карьерном плане, поэтому мы понимаем, что это тот резерв, который со временем замещает руководящих работников и в различных иных структурах, в том числе и госуправлении. И это нормально, это та практика, которую мы и проповедуем.

Артём Цуран о БРСМ Минска: «Это всё-таки около 100 тысяч молодых людей, которые объединены одними идеями»-9

Всего на встречу пригласили более 100 молодых людей. Это представители студенческих отрядов, волонтерского движения «Доброе сердце» и работающая молодежь.

# БРСМ # общество # Артем Цуран # Роман Бондарук # Фотофакт

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