«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне

Новости Беларуси. В Минске прошел закрытый показ документального фильма «Люди с чёрными душами». Киноурок истории провели для учеников школ Заводского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с ребятами документальную ленту посмотрела Вероника Кудринецкая.

Документальный фильм «Люди с черными душами» – попытка белорусских кинематографистов рассказать о трагедии одного народа из отдельно взятых историй. Режиссеры ленты – Илья Гурский и Петр Шамшур. Фильму 58 лет, но и сегодня он не потерял своей актуальности.

Елена Цыпылова, начальник управления по образованию администрации Заводского района Минска:

Сегодняшнее мероприятие у нас проходит в рамках гражданско-патриотического воспитания. И вы знаете, у нас очень знаковые события проходят, у нас заканчивается трехлетний цикл Года малой родины, у нас 70-летие Великой Победы в этой страшной войне. Конечно, просто показать ребятам хронику – этого мало, надо ребят погрузить в проблему, показать факты и проанализировать их. Вот это все действие проводится с ребятами нашими учителями истории.

Сценарий картины построен вокруг преступной деятельности националистов. Людей, которые в годы Второй мировой согласились служить нацистам. Создатели фильма фокусируют внимание на личностях. Зрители узнают о вербовке шпионов и деятельности карательных частей немцев в Беларуси, увидят редкую кинохронику времен оккупации и уникальные материалы допросов органами государственной безопасности.

На следующее утро был проведен расстрел на восемь тысяч человек.

Школьники об основных событиях войны знают. Например, что тогда погиб каждый третий белорус. Некоторые увлеченные могут рассказать и малоизвестные факты.

Яна Булынка, учащаяся средней школы № 143 Минска:

Нам много рассказывали дополнительно на часах информирования в школе до этого, но все-таки хочется более углубленно это все узнать, когда приступим к изучению на уроках истории.

Елизавета Ильинок, учащаяся средней школы № 143 Минска:

В нашей стране есть большое количество памятников, посвященных теме Великой Отечественной войны, также я была в мемориальном комплексе «Хатынь».

И все же документальный фильм для многих – откровение. Организаторы хотят показать трагедию через судьбы конкретных людей. Сопереживая им, школьники прочувствуют, какой страшной была война, что Победа досталась дорогой ценой. Страницы учебника истории так ярко о событиях 75-летней давности не расскажут.

Ульяна Жук, учащаяся средней школы № 143 Минска:

Фильм очень напряженный, очень эмоциональный, то есть было достаточно трудно смотреть, так как все это очень грустно, печально.

Анна Кулак, учащаяся средней школы № 143 Минска:

Мы должны знать героев своей страны и должны знать также их предателей.