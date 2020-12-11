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«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне

11 декабря 2020 20:16
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Новости Беларуси. В Минске прошел закрытый показ документального фильма «Люди с чёрными душами». Киноурок истории провели для учеников школ Заводского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ребятами документальную ленту посмотрела Вероника Кудринецкая.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-1

Документальный фильм «Люди с черными душами» – попытка белорусских кинематографистов рассказать о трагедии одного народа из отдельно взятых историй. Режиссеры ленты – Илья Гурский и Петр Шамшур. Фильму 58 лет, но и сегодня он не потерял своей актуальности.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-4

Елена Цыпылова, начальник управления по образованию администрации Заводского района Минска:
Сегодняшнее мероприятие у нас проходит в рамках гражданско-патриотического воспитания. И вы знаете, у нас очень знаковые события проходят, у нас заканчивается трехлетний цикл Года малой родины, у нас 70-летие Великой Победы в этой страшной войне. Конечно, просто показать ребятам хронику – этого мало, надо ребят погрузить в проблему, показать факты и проанализировать их. Вот это все действие проводится с ребятами нашими учителями истории.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-7

Сценарий картины построен вокруг преступной деятельности националистов. Людей, которые в годы Второй мировой согласились служить нацистам. Создатели фильма фокусируют внимание на личностях. Зрители узнают о вербовке шпионов и деятельности карательных частей немцев в Беларуси, увидят редкую кинохронику времен оккупации и уникальные материалы допросов органами государственной безопасности.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-10

На следующее утро был проведен расстрел на восемь тысяч человек.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-13

Школьники об основных событиях войны знают. Например, что тогда погиб каждый третий белорус. Некоторые увлеченные могут рассказать и малоизвестные факты.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-16

Яна Булынка, учащаяся средней школы № 143 Минска:
Нам много рассказывали дополнительно на часах информирования в школе до этого, но все-таки хочется более углубленно это все узнать, когда приступим к изучению на уроках истории.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-19

Елизавета Ильинок, учащаяся средней школы № 143 Минска:
В нашей стране есть большое количество памятников, посвященных теме Великой Отечественной войны, также я была в мемориальном комплексе «Хатынь».

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-22

И все же документальный фильм для многих – откровение. Организаторы хотят показать трагедию через судьбы конкретных людей. Сопереживая им, школьники прочувствуют, какой страшной была война, что Победа досталась дорогой ценой. Страницы учебника истории так ярко о событиях 75-летней давности не расскажут.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-25

Ульяна Жук, учащаяся средней школы № 143 Минска:
Фильм очень напряженный, очень эмоциональный, то есть было достаточно трудно смотреть, так как все это очень грустно, печально.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-28

Анна Кулак, учащаяся средней школы № 143 Минска:
Мы должны знать героев своей страны и должны знать также их предателей.

«Люди с чёрными душами». В Минске школьникам показали документальный фильм о войне-31

Время уносит живых свидетелей той войны, а наследию нынешнего поколения остаются ужасающие кадры документальных кинолент как единственно достоверная генетическая печать памяти.

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Кудринецкая # Илья Гурский # Петр Шамшур # Елена Цыпылова # Яна Булынка # Елизавета Ильинок # Ульяна Жук # Анна Кулак # Фотофакт

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