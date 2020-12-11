В Минске в предновогоднее время усилят контроль за соблюдением масочного режима и ценами на основные товары

Новости Беларуси. Праздничная атмосфера – повод чтобы вдвойне позаботиться о здоровье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Контроль за масочным режимом усилят в столице в преддверии сезона новогодней торговли. Санитарная служба города рекомендует позаботиться о покупках заранее, чтобы избежать очередей.

При посещении торговых центров, магазинов и объектов общественного питания обязательно использовать средства индивидуальной защиты и дистанцироваться там, где это возможно. Ограничить и посещение массовых мероприятий. А новогодние праздники специалисты советуют провести дома в узком семейном кругу.

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:

Те меры профилактики, которые были озвучены и проводятся в городе Минске, они все-таки актуальными остаются до настоящего времени. Учитывая, что новогодние праздники – это все-таки массовые такие мероприятия, которые любят проводить не только в кругу семьи, но и со своими друзьями, знакомыми. Поэтому мы все-таки настоятельно рекомендуем данные праздники, хотя бы в этом году, проводить в близком кругу своих родственников, чтобы потом не быть причастным как к заражению себя, так и своих знакомых и близких.

Чтобы избежать большого скопления людей, некоторые торговые объекты продлят режим работы. К слову, в столице начали предновогодний мониторинг цен. Особое внимание уделят товарам, которые пользуются повышенным спросом в предпраздничные дни.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Основной упор делается на социально значимые товары, такие, которые ежедневно востребованы населением, – это молочная продукция, мясо птицы, колбасы, свинина, говядина, рыбная продукция и другие товары. При установлении фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов о ценообразовании, специалистами будут приниматься меры вплоть до закрытия объектов.