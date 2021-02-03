«Этой технологии надо обучаться». Кто такой тьютор и зачем он студентам?

Ученье – свет. В БГУ появятся педагоги-тьюторы. Миссия наставников по запросу студента оказывать консультационную и информационную поддержку. Такие персональные специалисты появились еще во времена открытия первых европейских университетов. Сейчас профессия процветает во многих странах мира. Для Беларуси тьюторы пока новая глава в академическом образовании.

Оксана Здрок, проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ:

В сфере вуза тьюторскую деятельность могут осуществлять старшекурсники, а могут педагоги. У человека могут быть очень широкие познавательные интересы. Это хорошо. Он может готовиться в области права, но интересоваться и философией, и искусством, и программированием. Вот этот познавательный интерес надо поддерживать. Подготовка тьюторов идет полным ходом. Педагоги изучают зарубежный опыт, современные практики и открывают для себя методики тьюторской деятельности. Уже на днях преподаватели сдадут зачеты и начнут делиться новыми знаниями со студентами. В планах внедрить персональных наставников на каждый факультет БГУ.

Анна Маскевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ:

Обычно занятия у нас проходят во второй половине дня, это в среднем четыре пары в день. Если говорить о дистанционном обучении, то в основном мы слушаем теоретический курс, лекции, а в аудиториях проходят практические занятия, где есть возможность дискуссировать, обменятся мнениями.

Оксана Здрок:

Тьюторство – это технология, ей надо обучаться, у нее своя терминология, свои этапы. Мы построили курс таким образом, что он пратико-ориентирован, то есть наши выпускники, слушатели должны будут приобрести навыки тьюторства и приступить к осуществлению этой деятельности у себя на факультетах.

Тьютор – посредник между студентом и университетом. Задача таких наставников – выстроить для учащегося индивидуальную траекторию обучения. Например, если у студента есть желание изучать дисциплины на других факультетах, то сориентироваться поможет тьютор.