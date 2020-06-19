Артур Зельский: «Пабыць у нас і не прыехаць у Хатынь – гэта не зразумець нашай болі»

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Хатынь – гэта нашае ўсё. Гэта не проста, як кажуць. І вельмі часта і ў кнігах іншых – мы казалі вось пра фальсіфікацыю – бывае і проста нават неўсвядомленая недамоўленасць. Хатынь, кажуць, – гэта помнік спаленай вёсцы. Не. Гэта помнік не толькі ўсім спаленым вёскам. Гэта помнік ўсёй трагедыі Беларусі на сённяшні дзень.

Разбіраючы тыя ж пытанні, і па сённяшні дзень, гэта нават не фальсіфікацыя, гэта так. «Катынь, Хатынь – вось, прыдумалі для таго, каб замазаць гэта». Гэта ўжо я і разглядаў гэтыя пытанні, і дакументы. Не, не было гэтага. Гэта ўсё прыдумкі і прыдумкі менавіта 1974 года пасля візіта Ніксана. Між іншым, гэта быў адзіны амерыканскі прэзідент і нават адзіны заходнееўрапейскі, скажам так, прадстаўнік заходняга свету, які наведаў Хатынь.