«Ёсць учынкі, якія не тое, што дараваць, зразумець немагчыма». Выжившие в сожжённых деревнях: ненависти не было, но простить не смогли

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Адыходзяць пакаленні тых людзей, якія былі, іх становіцца ўсе меньш. І тут я з вялікі жалем павінен казаць, што адносна не так даўно памёр апошні сведка хатынскай трагедыі – Віктар Андрэявіч Жэлабковіч. Не стала больш, ўсё. Таго чалавека, які сам бачыў гэта на свае вочы, які выйшаў з гэтака пякельнага, інакш слова не сказаць, полымя, адкуль закрыла ягоная маці. То есть гэта была яго асабістая страшнейшая трагедыя, і такіх трагедый безліч.

І таму я, неаднаразова размаўляючы з тымі людзьмі – яны выключна добрыя людзі, яны не памятаюць такога зла, нянавісці не няслі ў сэрцы. Але было толькі адное «але». Вось калі мы размаўлялі пра дабро і зло, вось яны казалі, што ў апошнія часы ёсць такіе словы, што неабходна дараваць. Это «взаимопонимание, примирение» – вось дараваць усё гэта. Яны не маглі гэта дараваць. Ёсць такія рэчы, учынкі, якія не тое, што дараваць, зразумець немагчыма.