Артисты из Гродненской области выступили на главной сцене страны

Республиканский фестиваль «Беларусь – моя песня» продолжает знакомить минчан с талантливыми коллективами из регионов. На главной сцене страны выступили артисты из Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше тысячи исполнителей, более 50 лучших творческих объединений в художественной форме рассказали о жизни белорусов во времена польской оккупации, Великой Отечественной войны, затронули тему восстановления страны и развития суверенного и независимого государства. Выступление приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 80-летнему юбилею Гродненской области. Фестиваль – это не только возможность познакомиться с историко-культурным наследием Беларуси, но и ощутить духовную близость. Ведь история и культура нашей страны богата и уникальна.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

После посещения таких концертов у людей должно абсолютно обоснованно появиться чувство гордости за свою страну, ее историю, традиции. Нам есть чем гордиться. Может, иногда наша излишняя скромность не позволяет нам показать это во всей красе. И вот такие фестивали, как «Беларусь – моя песня», замечательная возможность этот пробел ликвидировать.

Ольга Богданович, заместитель начальника отдела управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета:

У нас невероятные патриотическая и духовная составляющие в этом концерте. Мы подготовили несколько сюрпризов. И вообще, это мероприятие я не назвала бы концертом: это иммерсивное представление, когда артисты полностью взаимодействуют со зрительным залом. И кажется, что они являются частичкой всего представления, не только с точки зрения сопереживания, но и с точки зрения настоящего действия.