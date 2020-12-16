Артезианская вода в каждой квартире. Когда Минск полностью перейдёт на подземные источники водоснабжения?

Новости Беларуси. Артезианское качество воды – во всех квартирах. Полностью перевести Минск на подземные источники водоснабжения планируют не позднее 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руководство столицы поручило активизировать работы специалистам. Сегодня уже разработана проектная документация. Она успешно прошла экологическую экспертизу и получила положительное заключение. В январе выберут претендентов на проведение необходимых работ.

Ольга Макрецова, начальник отдела Минскводоканала:

В январе всех претендентов ожидает предквалификация, с помощью которой, конечно, и определится, кто из них готов максимально быстро и качественно справиться с поставленной задачей. Хотелось бы отметить, что реализация проекта находится на контроле с целью недопущения затягивания сроков.