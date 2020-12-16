ФПБ: необходимо поменять механизм формирования стабфондов

Восемь месяцев коронавирусного кризиса ускорили продовольственную инфляцию. Причем больше всего подорожали картофель, бобовые, масло, рыба, рис и сухофрукты, а также сезонные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и цитрусовые. Максимально высокие цены зафиксированы в Минске, а максимально низкие – в Гомельской области.

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает дополнительные меры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

У стабилизационных фондов есть ряд достаточно серьезных проблем – эту продукцию нужно хранить. Для того, чтобы ее хранить, нужны определенные затраты: на электроэнергию, на хранение, на ящики, на земельный налог, на землю и так далее.

Мы пришли к тому, что необходимо в рамках страны выработать определенные предложения и поменять механизм формирования стабилизационных фондов.