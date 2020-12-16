ФПБ: необходимо поменять механизм формирования стабфондов
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает дополнительные меры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восемь месяцев коронавирусного кризиса ускорили продовольственную инфляцию. Причем больше всего подорожали картофель, бобовые, масло, рыба, рис и сухофрукты, а также сезонные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и цитрусовые. Максимально высокие цены зафиксированы в Минске, а максимально низкие – в Гомельской области.
Президент поручил профсоюзам взять на контроль ценообразование и заготовить стабилизационные фонды.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
У стабилизационных фондов есть ряд достаточно серьезных проблем – эту продукцию нужно хранить. Для того, чтобы ее хранить, нужны определенные затраты: на электроэнергию, на хранение, на ящики, на земельный налог, на землю и так далее.
Мы пришли к тому, что необходимо в рамках страны выработать определенные предложения и поменять механизм формирования стабилизационных фондов.
Параллельно с этим мы поговорили о том, что необходимо давать льготные банковские кредиты. Предусмотреть в местных бюджетах, пересмотреть за счет правительства субсидии по компенсации части процентов по льготным кредитам. Плюс дополнительно нужно еще уравнять налог земельный между государством и частными предприятиями. То есть равные условия хозяйствования.
Соответствующие предложения уже направлены в правительство.
В первом квартале 2021 года будет выработан общий механизм контроля цен на важнейшие товары и услуги по всей цепочке – от производителя до прилавка.