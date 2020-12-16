«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот

Новости Беларуси. Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот. Ранее пограничники базировались в Речице. Это в десятках километров от границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь подразделение расположилось в непосредственной близости у белорусско-украинских рубежей. Новая застава будет контролировать участок протяженностью более 26 километров. Треть из них заболочена. Потому в арсенале пограничников снегоболотоходы и другая техника высокой проходимости.

В охране рубежей здесь будут активно использовать комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Это позволит наблюдать круглосуточно даже за удаленными заболоченными местами.

В ближайшее время, благодаря таким автономным средствам охраны, пограничники планируют дистанционно контролировать более 100 километров границы, в том числе и на территории заказника «Ольманские болота».

Анатолий Лаппо, п редседатель Государственного пограничного комитета Беларуси: Эта прекрасная, нормальная застава, которая прекрасно вписалась в охранные границы. Если раньше застава была 25 километров до границы, то сейчас 5 километров. Силы и средства на месте – только служи.

Артем Ракуть, начальник пограничной заставы «Ольманы»:

Особенностью охраняемого участка государственной границы является наличие на участке республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота», также значимых площадей произрастания клюквы – около 30 гектаров, куда устремляются граждане Украины с целью сбора дикоросов, так и с нарушением государственной границы.

Теперь мы находимся непосредственно на охраняемом участке. Время до выдвижения государственных границ сократилось на час, более оперативно реагируем на информацию от местного населения.