«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот

Новости Беларуси. Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот. Ранее пограничники базировались в Речице. Это в десятках километров от границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот. Ранее пограничники базировались в Речице. Это в десятках километров от границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь подразделение расположилось в непосредственной близости у белорусско-украинских рубежей. Новая застава будет контролировать участок протяженностью более 26 километров. Треть из них заболочена. Потому в арсенале пограничников снегоболотоходы и другая техника высокой проходимости.
В охране рубежей здесь будут активно использовать комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Это позволит наблюдать круглосуточно даже за удаленными заболоченными местами.
В ближайшее время, благодаря таким автономным средствам охраны, пограничники планируют дистанционно контролировать более 100 километров границы, в том числе и на территории заказника «Ольманские болота».
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Эта прекрасная, нормальная застава, которая прекрасно вписалась в охранные границы. Если раньше застава была 25 километров до границы, то сейчас 5 километров. Силы и средства на месте – только служи.
Артем Ракуть, начальник пограничной заставы «Ольманы»:
Особенностью охраняемого участка государственной границы является наличие на участке республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота», также значимых площадей произрастания клюквы – около 30 гектаров, куда устремляются граждане Украины с целью сбора дикоросов, так и с нарушением государственной границы.
Теперь мы находимся непосредственно на охраняемом участке. Время до выдвижения государственных границ сократилось на час, более оперативно реагируем на информацию от местного населения.
Погранзастава разместилась в двухэтажном здании бывшего детского садика. Помещение реконструировали и создали все условия для комфортной службы.
На территории также разместили вольеры для служебных собак и городок для тренировок.