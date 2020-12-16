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«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот

16 декабря 2020 18:33
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Новости Беларуси. Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот. Ранее пограничники базировались в Речице. Это в десятках километров от границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-1

Теперь подразделение расположилось в непосредственной близости у белорусско-украинских рубежей. Новая застава будет контролировать участок протяженностью более 26 километров. Треть из них заболочена. Потому в арсенале пограничников снегоболотоходы и другая техника высокой проходимости.

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-4

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-6

В охране рубежей здесь будут активно использовать комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Это позволит наблюдать круглосуточно даже за удаленными заболоченными местами.

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-9

В ближайшее время, благодаря таким автономным средствам охраны, пограничники планируют дистанционно контролировать более 100 километров границы, в том числе и на территории заказника «Ольманские болота».

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-12

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Эта прекрасная, нормальная застава, которая прекрасно вписалась в охранные границы. Если раньше застава была 25 километров до границы, то сейчас 5 километров. Силы и средства на месте – только служи.

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-15

Артем Ракуть, начальник пограничной заставы «Ольманы»:
Особенностью охраняемого участка государственной границы является наличие на участке республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота», также значимых площадей произрастания клюквы – около 30 гектаров, куда устремляются граждане Украины с целью сбора дикоросов, так и с нарушением государственной границы.

Теперь мы находимся непосредственно на охраняемом участке. Время до выдвижения государственных границ сократилось на час, более оперативно реагируем на информацию от местного населения.

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-18

Погранзастава разместилась в двухэтажном здании бывшего детского садика. Помещение реконструировали и создали все условия для комфортной службы.

«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот-21

На территории также разместили вольеры для служебных собак и городок для тренировок.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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