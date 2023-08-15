Артефакты подтвердили древность Минска. Директор Института истории НАН о важности археологии

В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь в свой профессиональный праздник заглянул директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Вадим Лакиза. Как в Беларуси отмечают День археолога? Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите, как вы обычно отмечаете этот день? Может быть уже есть традиции?

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Сразу хотел поздравить всех своих коллег, друзей, кто связан с археологией, древней историей, поиском артефактов, но в научном смысле, с профессиональным праздником. Пожелать хорошей погоды, удивительных находок, открытий, чтобы каждый артефакт, найденный во время экспедиции, стал новым вкладом в историю белорусской государственности, в нашу историю уникальную, удивительную, богатейшую историю Беларуси. Каждый празднует по-своему. Есть, конечно, определенные традиции, но для меня и многих моих коллег Института истории, ученых археологов из вузов нашей страны День археолога обычно проводится в поле. И сегодня после встречи с вами и пресс-конференции в национальном пресс-центре я уеду на Менку, где мои коллеги проводят исследования. И хочу сразу сказать, что это необычное мероприятие, республиканское, наверное, страновое. Институт истории на День археолога пригласил к себе поучаствовать в археологических исследованиях, чтобы попытались участники, волонтеры, студенты, представители НАН Беларуси, Министерство спорта и туризма своими руками на Менке найти артефакты, которые бы перевернули или дополнили историю. Какие артефакты нашли на Менке? Дмитрий Потапович:

Хочется еще спросить про находки, которые были найдены на Менке. И насколько я знаю, все, что было там найдено, может свидетельствовать тому, что наш город старше, чем предполагалось ранее. Это верно? Расскажите подробнее.

Вадим Лакиза:

Я думаю, что это правильно. Такой посыл и главная задача этой комплексной экспедиции, которая проходит по поручению Совета министров Республики Беларусь, курируется, в которой задействованы все силы, ученые, археологи Института истории, вузов, студенты. Представьте, на Менке в исследованиях участвовали более 120 студентов из восьми вузов. И сегодня тоже на Менке представители Белорусского национального технического университета в качестве волонтеров. И вот студенты вместе с учеными или под руководством опытных археологов нашли артефакты, которые подтверждают эту древность нашей столицы. Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашел металлическое орудие, предположительно средних веков. Подробности. То, что наша столица более древняя, чем имеется первое письменное упоминание, это точно. И тут не надо переживать, не надо бояться этого. Это правильное, очень правильное решение, когда на основе новейших исследований удревняется дата. В том числе в результате найденных археологических артефактов. Буквально на прошлой неделе были найдены такие предметы, как фибула скандинавского типа, кистени древнерусского периода X-XI веков, сегодня ученые и специалисты спорят о точной дате этих предметов. Самое важное то, что в результате археологических исследований, а мы уже начали делать прорезку вала, выйдем на деревянные конструкции, которые дадут возможность провести дендрохронологию, научные анализы, получить точную дату основания археологического комплекса. О находке останков мамонта Юлия Самусенко, ведущая:

Я просто не могу не спросить, буквально совсем недавно все СМИ говорили о том, что Ветковском районе нашли останки мамонта. Что вы можете по этому поводу сказать? Как прокомментируете?

Вадим Лакиза:

Хорошая находка, надеюсь, что эти материалы будут переданы в музей, хотя ветковский музей вообще уникальный. Там и археологические артефакты, и палеонтологические, это плюс. Но в дополнение к вашему вопросу хочу поделиться с нашими телезрителями о том, что исследования в Беларуси проводятся во всех областях нашей страны. Конечно, не все 118 районов, но многие. И ряд памятников археологии уже принесли очень важные для археологической исторической науки артефакты. Я буквально пару таких примеров приведу – деревня Огово Ивановского района, исследования, которые удревняют время заселения территории Беларуси. Мы можем сегодня говорить о возрасте, о дате приблизительно 200-300 тысяч лет тому назад. Или исследования, которые проводятся буквально в данный момент на озере Селява в Крупском районе, мезолитический памятник с уникальными артефактами. Или на территории Гродненского района около деревни Славичи, бывшая деревня Ковальцы, коллеги проводят исследования, торфяниковое поселение в Бешенковичском и Сенненском районах. А какие уникальные материалы найдены моим коллегой, нашим сотрудником Института Маратом Климовым. На территории Витебской области это древняя резиденция полоцких князей.

В самом Полоцке на территории современного стадиона наши коллеги из Полоцкого университета совместно с нашими учеными провели исследования, материалы X-XІІ веков. Это только некоторые примеры. Это памятники, которые сегодня мы планируем включить в концепцию национальных археологических проектов Беларуси. В прошлом году по поручению Совета министров Республики Беларусь мы подготовили такой проект концепции, туда вошли десятки объектов, на которых уже проводятся исследования. Сегодня мы говорим также о том, что в эту концепцию национальных археологических проектов необходимо включать такие исследовательские, крупные, масштабные работы, как «Городища Беларуси», «Археологическая карта Беларуси» или, к примеру, «Археологическая карта Минска», «Археологическая карта областных центров». Десятки удивительных памятников археологии, которые привлекают туристов, на которых проводятся исследования, а материалы из этих исследований экспонируются в музеях. Дмитрий Потапович:

Самое важное, это находить эти самые артефакты. Простите за мое любопытство, я уже не первую минуту смотрю на эту коробочку, расскажите, что же там на самом деле?