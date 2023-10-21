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Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор

21 октября 2023 11:23
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Новости Беларуси. Символ мира и доброты, созданный российским скульптором Григорием Потоцким, установлен в Минске у Театра юного зрителя. Его торжественно открыли в рамках празднования Дня отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор-1

Скульптура в виде цветка одуванчика – подарок от Международной академии доброты, сделанный при поддержке Театра юного зрителя Санкт-Петербурга. Наша столица стала 60-м городом, где разместился подобный арт-объект. У его подножья расположилась табличка добра. Прикоснувшись к оттиску ладони, на ней можно послать импульс любви и добра всем близким людям.

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор-4

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:
Я считаю, что это очень важно, что именно в родительскую неделю открылся символ мира и добра, в Год мира и созидания, у самого мирного, доброго и прекрасного театра – Театра юного зрителя в городе Минске.

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор-7

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор-9

Григорий Потоцкий, скульптор арт-объекта «Одуванчик», глава Международной академии доброты (Россия):
Мой одуванчик – это о нас! Мы, славяне, понимаем, что человек только тогда человек, когда он добрый, что доброта – решение всех проблем, что доброта и благодарность – главный закон человечества.

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор-12

Подобные скульптуры украшают города уже в 30 странах в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России – с добротой».

# Скульптура в Минске # общество # Вера Полякова-Макей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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