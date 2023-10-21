Новости Беларуси. Скорбная дата в нашей истории. 80 лет назад перестало существовать Минское гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября 1943-го начался последний погром, за несколько суток нацисты убили всех еще живых к тому времени узников, кроме 500 квалифицированных мастеров, вывезенных в Германию.

Речь идет примерно о 22 тысячах человек. Всего же с самого начала существования гетто фашисты и их пособники уничтожили около 100 тысяч человек. Это были не только жители Беларуси, но и евреи, привезенные сюда эшелонами из других стран Европы. К их убийству привлекали военнослужащих не только СС, но и вермахта.