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80 лет назад было уничтожено Минское гетто. Место памяти о трагедии – мемориал «Яма»

21 октября 2023 11:02
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Новости Беларуси. Скорбная дата в нашей истории. 80 лет назад перестало существовать Минское гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября 1943-го начался последний погром, за несколько суток нацисты убили всех еще живых к тому времени узников, кроме 500 квалифицированных мастеров, вывезенных в Германию.

80 лет назад было уничтожено Минское гетто. Место памяти о трагедии – мемориал «Яма»-1

Речь идет примерно о 22 тысячах человек. Всего же с самого начала существования гетто фашисты и их пособники уничтожили около 100 тысяч человек. Это были не только жители Беларуси, но и евреи, привезенные сюда эшелонами из других стран Европы. К их убийству привлекали военнослужащих не только СС, но и вермахта.

80 лет назад было уничтожено Минское гетто. Место памяти о трагедии – мемориал «Яма»-4

В расправах участвовали украинские, литовские и латвийские полицаи. Местом памяти о трагедии Минского гетто стал мемориал «Яма».

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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