Прямой эфир

Александр Лукьянов: мы покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол

21 октября 2023 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске дан старт комсомольской неделе. 105-летию ВЛКСМ сегодня, 21 октября, посвятили автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие активисты БРСМ.

Отправной точкой в маршруте стала площадь у здания, известного многим поколениям как Центральный комитет ВЛКСМ Беларуси. По ходу движения участники автопробега сделали остановку у сквера имени Марата Казея, где почтили память легендарного пионера-героя.

Александр Лукьянов: мы покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол-1

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
На следующей неделе всю страну мы погрузим, и союз молодежи будет рад пригласить всех на целый комплекс мероприятий, которые связаны с преемственностью поколений: от пионерии к комсомолу и ветеранам. Вместе с самыми лучшими представителями молодежи, вместе с ветеранами мы вспомним, погрузимся в историю. Ну и, конечно, покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол, какой образ будущего в нашей стране и как молодые люди сохраняют преемственность наших поколений.

Александр Лукьянов: мы покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол-4

В рамках Комсомольской недели пройдут диалоговые площадки и закладки юбилейных аллей по всей стране. Одним из наиболее масштабных событий станет большой торжественный вечер во Дворце Республики под девизом «Наша молодость».

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс
21 октября 2023 09:01

Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс

Лукашенко: «Реальный сектор экономики массово использовать труды учёных почему-то не стремится»
21 октября 2023 08:38

Лукашенко: «Реальный сектор экономики массово использовать труды учёных почему-то не стремится»

В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях
21 октября 2023 08:18

В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях