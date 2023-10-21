Александр Лукьянов: мы покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол
Новости Беларуси. В Минске дан старт комсомольской неделе. 105-летию ВЛКСМ сегодня, 21 октября, посвятили автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие активисты БРСМ.
Отправной точкой в маршруте стала площадь у здания, известного многим поколениям как Центральный комитет ВЛКСМ Беларуси. По ходу движения участники автопробега сделали остановку у сквера имени Марата Казея, где почтили память легендарного пионера-героя.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
На следующей неделе всю страну мы погрузим, и союз молодежи будет рад пригласить всех на целый комплекс мероприятий, которые связаны с преемственностью поколений: от пионерии к комсомолу и ветеранам. Вместе с самыми лучшими представителями молодежи, вместе с ветеранами мы вспомним, погрузимся в историю. Ну и, конечно, покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол, какой образ будущего в нашей стране и как молодые люди сохраняют преемственность наших поколений.
В рамках Комсомольской недели пройдут диалоговые площадки и закладки юбилейных аллей по всей стране. Одним из наиболее масштабных событий станет большой торжественный вечер во Дворце Республики под девизом «Наша молодость».