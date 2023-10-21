Александр Лукьянов: мы покажем ветеранам комсомольского движения, к чему сейчас приходит комсомол

Новости Беларуси. В Минске дан старт комсомольской неделе. 105-летию ВЛКСМ сегодня, 21 октября, посвятили автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие активисты БРСМ.

Отправной точкой в маршруте стала площадь у здания, известного многим поколениям как Центральный комитет ВЛКСМ Беларуси. По ходу движения участники автопробега сделали остановку у сквера имени Марата Казея, где почтили память легендарного пионера-героя.