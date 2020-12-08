Арсенал для революции. Анонс нового расследования Григория Азарёнка
Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?
Новое расследование Григория Азаренка. В распоряжении нашего корреспондента появились уникальные материалы.
Кто взял на себя право террора?
Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.
Арсенал для революции. В Беларуси действовала группа террористов? Для кого эфемерная цель оправдывает любые средства и как с ними справились белорусские правоохранители?
«Гранаты для революции». Расследование Григория Азаренка. Смотрите 8 декабря на телеканале СТВ в вечернем выпуске новостей.