Арсенал для революции. Анонс нового расследования Григория Азарёнка

Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?

Новое расследование Григория Азаренка. В распоряжении нашего корреспондента появились уникальные материалы.

Кто взял на себя право террора?