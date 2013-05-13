Новости Беларуси. Армянская диаспора в Беларуси насчитывает около 30 тысяч человек. Это один из наиболее гостеприимных и дружественных народов. Некоторые семьи живут в нашей стране далеко не первый год. Эта семья более 20 лет доказывают - Беларусь и Армению сближают не только похожие социально-экономические условия, но и культурно-исторические. И как пример — созданный 15 лет назад армянский фольклорный ансамбль.

Листая фотографии электронного фотоальбома, Рузанна Аванесян ещё раз вспоминает гастрольные будни её «третьего ребёнка». Такое тёплое название женщина дала армянскому фольклорному ансамблю «Эребуни». 15 лет творческой истории и более 40 номеров. Отсюда и широкая география выступлений.

Рузанна Аванесян:

Стараемся показывать себя и за пределами. Были в Англии, Германии, Франции, Чехии, дважды были в Армении, что было очень ответственно.

На языке танца представители армянской диаспоры и белорусские артисты говорят об этнокультурном синтезе двух дружественных народов.

Рузанна признаётся: фольклорный проект объединил всю семью. Постоянные гастроли, да ещё и сын участвует в танцевальных номерах.

Ваагн Геворкян:

Уже где-то стабильно два года занимаюсь танцами. Раньше ленился, потом оказалось, что у меня есть склонность к танцам.

В творческих начинаниях во всём поддерживает муж. Вот уже 20 лет. Причём, все эти годы мультикультурная грузинско-армянская пара прожила в Беларуси. И пусть праздничный календарь остался всё-таки свой, наши традиции в этом доме уважают. А белорусский язык и вовсе попал в топ-лист обязательных. В первую очередь, для детей.

Роберт Геворкян:

Живя в белорусском государстве, нужно писать и говорить на белорусском языке. Это приближает наших детей к белорусской культуре.

К слову, младшее поколение вовсе не против. О себе дети говорят: «В душе они уж точно белорусы. Или хотя бы представители диаспоры с белорусскими корнями». В родную Армению к родным ездят раз в год. А вот в Беларуси — многие друзья и... основа для творческого пути. Например, в руках Рипсиме пластилин и глина превращаются в произведения искусств. За 5 лет научили преподаватели белорусского колледжа искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рипсиме Геворкян:

Я сейчас еще в поиске своего направления. У меня многоплановые скульптуры, не все в одном стиле.