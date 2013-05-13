На Радоницу пустят дополнительные автобусы к кладбищам

Новости Беларуси. Белорусы готовятся к Радонице. Завтра - День поминовения усопших. По всей стране к местам захоронений организованы дополнительные маршруты. А на белорусско-украинской границе откроются дополнительные пункты упрощённого пропуска. Милиция и ГАИ на Радоницу будут работать в усиленном режиме.

Традиционно в день памяти умерших большое количество людей посещает кладбища, расположенные в окрестностях столицы. Общественный порядок возле могил будут обеспечивать около 80 милицейских нарядов. Инспекторы ДПС просят водителей соблюдать правила движения, временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков. А по возможности 14 мая воспользоваться услугами общественного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы облегчить и ускорить путь до пунктов назначения на праздник, в Минске, к примеру, уже сегодня работает дополнительный транспорт. Причем, автобусы на маршрут выходят особой вместительности. Уехать на кладбища можно будет с ближайших к ним диспетчерских станций.

Основной пассажиропоток традиционно ожидается на станциях Запад-3, Чижовка и Карастоянова. Курсировать транспорт будет каждые 15 минут. Автобус отвезет, подождет и доставит обратно.

Александр Каптюх, начальник отдела формирования маршрутной сети ГУ «Столичный транспорт и связь»:

14 числа будут организованы перевозки ко всем городским кладбищам. На всех маршрутах предусмотрена работа транспорта большой и очень большой вместимости. Будут организованы дополнительные пункты продажи проездных билетов, причем оплата производится сразу туда и обратно.

Та же схема работы и в регионах. Только там упор на действующие маршруты. Увеличат количество единиц техники. Дороги к кладбищам коммунальники, например, в Минском районе уже проверили. Почти три десятка мест захоронения с дорожной инфраструктурой. К тому же, местные коммунальники в порядок привели и внешний вид мест памяти.

Валерий Аскерко, исполняющий обязанности генерального директора ГПО «Коммунальное хозяйство Мингорисполкома»:

В рамках подготовки к Радонице проведена работа. Покраска, благоустройство, кое-где латание ям. Я думаю, что будем готовы к завтрашнему дню.

Навестить усопших без проблем могут и жители приграничья стран-соседей. Завтра будут работать пункты упрощенного пропуска. Такая практика в праздник стала уже традиционной. Границу можно будет пересечь даже на велосипеде или пешком. С паспортом, страховкой и визой, кому она необходима. Процесс займет не больше десяти минут.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:

Есть два десятка пунктов пропуска. Они касаются только приграничного населения. Пересечение границы в этих пунктах пропуска является бестоварным, поэтому просим обращать внимание на нормы провоза. Все мероприятия по согласованию с сопредельными пограничными службами уже проведены. График работы организуется с учетом местных особенностей. Как правило, это с 8-9 утра до 6 вечера или 8 вечера.