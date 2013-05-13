Прямой эфир

Восьмиклассница из Жодино восстановила имена 9 погибших красноармейцев

13 мая 2013 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неизвестные страницы Великой Отечественной. Жодинские гимназистки отметились на гуманитарной международной конференции исследовательских работ в Москве.

Особый интерес вызвала творческая работа Ксении Боровской. Девушка вместе со своим научным руководителем восстановила имена девяти погибших красноармейцев. Во время войны они участвовали в боях вблизи Борисова, и до сих пор их подвиг оставался неизвестным.

Благодаря жодинской восьмикласснице, память о героях будет увековечена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Гибель солдат в армии

Другие новости рубрики

Все новости
Рекордсменка-альпинистка Ирина Вяленкова, выжившая после ночевки в «зоне смерти» в Гималаях, рассказала, что для нее значит государственный флаг
13 мая 2013 08:00

Рекордсменка-альпинистка Ирина Вяленкова, выжившая после ночевки в «зоне смерти» в Гималаях, рассказала, что для нее значит государственный флаг

90-летний ветеран о буднях летчиков-истребителей, боях, любви и еде «на заказ» на войне
13 мая 2013 07:59

90-летний ветеран о буднях летчиков-истребителей, боях, любви и еде «на заказ» на войне

Как отметили профессионалы День радио и телевидения в Речице?
12 мая 2013 18:26

Как отметили профессионалы День радио и телевидения в Речице?