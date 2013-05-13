Восьмиклассница из Жодино восстановила имена 9 погибших красноармейцев

Новости Беларуси. Неизвестные страницы Великой Отечественной. Жодинские гимназистки отметились на гуманитарной международной конференции исследовательских работ в Москве.

Особый интерес вызвала творческая работа Ксении Боровской. Девушка вместе со своим научным руководителем восстановила имена девяти погибших красноармейцев. Во время войны они участвовали в боях вблизи Борисова, и до сих пор их подвиг оставался неизвестным.

Благодаря жодинской восьмикласснице, память о героях будет увековечена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.