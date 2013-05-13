Рекордсменка-альпинистка Ирина Вяленкова, выжившая после ночевки в «зоне смерти» в Гималаях, рассказала, что для нее значит государственный флаг

Новости Беларуси. Для председателя белорусской федерации альпинизма, государственный флаг не просто отрезок ткани. Это настоящая реликвия. За свою многолетнюю карьеру Александр Годлевский покорил ни одну вершину. И каждое личное достижение отметил водружением национального знамени. Он гордится тем, что с участием альпинистов флаг гордо реял на всех самых высоких точках всех континентов земли: пики Нанба Парбат, Костюшко, Аканкагуа. И об этом говорит хоть и вполне по земному, но не просто, я поднял, установил... Я имел честь.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма:

Я имел честь это флаг доставить за Южный полярный круг. И этот флаг поднимался на российской полярной станции, украинской арктической станции. В общем, он у нас уже намоленный, как говорят в народе.

В 2006 Годлевский был руководителем экспедиции на Эверест. Первое восхождение белорусов в истории суверенного государства. Путь был невероятно сложным. Через два месяца на почти девятикилометровой высоте над уровнем моря развевался белорусский флаг. После команду принял Президент. Годлевский вспоминает, встреча проходила душевно, с пониманием труда и силы воли. Тогда альпинисты передали главе государства символ родины. Теперь он гордость музея олимпийской славы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Годлевский:

Альпинизм это именно такой вид спорта, где без государственного флага никак. Государственный флаг — это целевая установка. Он идет вместе со спортсменом, вместе с человеком, вместе с альпинистом к вершине. И вот в этом движении, в этом порыве и заключается символ единения, устремленности, силы воли.

Ирина Вяленкова, альпинистка:

Я всегда гордилась и говорила, что я из Беларуси.

Она и сама гордость нации. Таких женщин на земле больше нет. По крайней мере по мнению составителей книги рекордов стран СНГ и Балтии «Диво», где альпинистка Ирина Вяленкова проходит под белорусским флагом, и где ее высоты отмечены как рекордсмены. Она единственная в мире женщина, выжившая после ночевки в так называемой «зоне смерти» в Гималаях. Там альпинистка потеряла пальцы обеих ног и часть пяточных костей.

Ирина Вяленкова:

Девяносто пятый год. Международный проект. Седьмая вершина. Во время восхождения я была без партнера и мне не хватило светового дня и штурмвого лагеря, чтобы подняться и спуститься. И пришлось на восьми тысячах, а это чисто спортивное восхождение, без кислорода простоять около 13 часов. 14 операций, не могла ходить, по новой училась вставать, ходит.

Но горами она болела больше. Спустя два с половиной года Ирина вернулась к нормальной жизни, и вернулась в горы, сохранив блеск в глазах, мечту и право всегда оставаться первой и единственной. Ирина совершила восхождение на Эльбрус. Потом еще два. Будучи инвалидом второй группы, в мае 2001 она самостоятельно организовала экспедицию и стала первым представителем Беларуси, взошедшим на высшую точку Северной Америки — пик МакКинли. В феврале 2004 года белоруска покорила высшую точку Южной Америки. Эти кадры, где Ирина держит национальный флаг, ей, иначе не скажешь, греют душу.

Ирина Вяленкова, альпинистка:

У восходителей самое главное стоять на вершине. И этот факт зафиксировать. И вот это понятие принести частичку своей страны, у меня это выражалось в плане флага. Он у меня даже не в рюкзаке, за спиной. А его держала на груди под пуховкой. Так грела и оттуда вынимала.

Эти теперь уже исторические кадры для теннисиста Мирного тоже значат много. Ему на шествии спортсменов в Лондоне доверили нести флаг родной страны. Миссия ответственная. Уже потом олимпиец признается: момент волнительный. Флаг хотелось принести так: чтобы гордилась вся страна.

Максим Мирный, теннисист:

Меня переполняло чувство гордости за Беларусь. Хотелось пронести флаг так, чтобы страной гордились как олимпийские чемпионы прошлых лет, так и любой рабочий, учитель или ребенок, смотревший это уникальное зрелище. Это был один из самых эмоциональных и сильных моментов в моей жизни. После церемонии открытия очень хотелось прервать нехорошую тенденцию, которая сложилась вокруг белорусских знаменосцев. Тем, кому доверяли эту честь, не удавалось оправдать ожиданий, и они уезжали домой без медалей. Просто невероятно счастлив, как все вышло!

Этот момент, тот случай, когда уже флаг играет на страну. Ведь каждый личный пьедестал — это еще одна победа государства. Ради этого и выступают спортсмены, для этого тренируются долгие годы. Достойно представить честь страны. Ведь поднятый флаг под звуки родного гимна — самая высокая награда.

Ксения Санкович, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года:

Мы когда выступаем, выступаем только за страну, не за себя. Мы несем честь страны, достоинство и естественно, хотим представлять ее на самом высоком уровне. Когда поднимается флаг твоей страны, это лучшая награда для спортсмена. И все к этому идут и тренируются долгие годы. Чтобы увидеть флаг, стоять на пьедестале и слушать гимн, конечно же.

23 октября 2012 года. За этим событием следит весь мир. Стартовала космическая экспедиция во главе с белорусом Олегом Новицким. Дата стала исторической и для государственного флага. Впервые вместе с командиром корабля символ государства отправился в космос. Почти полгода в полете. Этим фото может гордится вся страна.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

У меня на рабочем столе стоит и российский и белорусский флаг. Этот флаг мне тоже дорог. Это же и есть символ государства, который показывает принадлежность, отличительный признак. Это такая вещь, которая должна всегда вселять уважение. Большой флаг белорусский государственный я вчера подарил Александру Григорьевичу на память.

А уже на память родине из космоса фото Минска. Сфотографировать столицу Новицкому не удавалось долго. Погода мешала.

Олег Новицкий:

С погодой нам не везло. Когда орбита проходила недалеко от Минска, здесь была плохая погода. Когда мы уходили на другие витки, я звонил родным и близким, они говорят, да погода хорошая. Я говорю, извините, не получится. И только в конце полета повезло снять Минск и даже Червень.

В словах всех тех, истинных белорусов, с кем нам удалось пообщаться лейтмотивом звучала мысль: символика должна жить, постоянно наполняться человеческим трудом, духом, преодолением. Это как с иконами. Ценность они приобретают не тогда, когда изготовлены, а когда пропитаны мольбой. Так же и с символами. Великими они становятся благодаря людям.