Архиепископ Гурий: «Моё увлечение – это походить по природе и любоваться творением Божиим»

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А хобби у Вас есть? Какие-нибудь увлечения, кроме Ваших дел в Епархии? Может быть, как-то находите время каким-то увлечениям?

«Как научился ходить, нужно было пол подметать». Архиепископ Гурий рассказал о детстве

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:

Моё увлечение – это походить по природе. Иногда получается – у нас вокруг Жировиц красивые места – и любоваться творением Божиим. И тоже, моя инициатива была, на месте старых Жировиц – там был запущенный сад – организовать зоосад. Там у нас разные зверюшки близко к натуральной среде обитают. Вот тоже, когда там походишь, тоже духовно подзаряжаешься. Или душевно – правильно сказать