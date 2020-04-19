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Архиепископ Гурий: «Моё увлечение – это походить по природе и любоваться творением Божиим»

19 апреля 2020 16:17
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А хобби у Вас есть? Какие-нибудь увлечения, кроме Ваших дел в Епархии? Может быть, как-то находите время каким-то увлечениям?

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Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Моё увлечение – это походить по природе. Иногда получается – у нас вокруг Жировиц красивые места – и любоваться творением Божиим. И тоже, моя инициатива была, на месте старых Жировиц – там был запущенный сад – организовать зоосад. Там у нас разные зверюшки близко к натуральной среде обитают. Вот тоже, когда там походишь, тоже духовно подзаряжаешься. Или душевно – правильно сказать

Архиепископ Гурий: «Моё увлечение – это походить по природе и любоваться творением Божиим»-1

# Церковь # общество # Гурий # Вадим Щеглов

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