Луцкий: молодёжь интересуется историей. Наиболее популярные в Сети – короткие ролики об истории

Новости Беларуси. «Точки и приоритеты расставлены». В преддверии Дня народного единства в Минске обсудили проблемы и перспективы сохранения исторический правды и памяти Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам конференции направил глава государства. Его зачитал Игорь Сергеенко – глава Администрации Президента. В своем выступлении он также обозначил основные направления для реализации государственной политики в сфере истории. Всего пять пунктов, которые в ближайшие годы станут главным ориентиром во всех сферах деятельности.

Среди них – продвижение национальных традиций и праздников, использование потенциала общественных объединений, укрепление белорусской модели на внешнем контуре. К обсуждению актуальной повестки подключились высшие должностные лица, члены правительства, ученые, представители СМИ, музеев и архивов.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это очень важно, когда единение всех: политиков, общественных организаций, политических партий, людей, которые занимаются историей, наукой, у них разные взгляды, здесь у каждого может быть разный взгляд, но одна страна, и мы все работаем на ее укрепление. И об истории мы можем спорить, но святые даты – они для нас святые.

Работа началась с пленарного заседания и продолжилась в рамках профильных секций. Так, на базе Академии управления участники конференции обсудили эффективность реализации исторической политики на страницах белорусских газет и телеэкранах.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

За последнее время много в «эпоху постправды» и фейков появилось альтернативной исторической «правды». Мы эту неправду развенчиваем своими материалами, своей публицистикой, документальными фильмами, малыми журналистскими формами. Делаем все возможное для того, чтобы нашим людям рассказать о том, что было на нашей земле, чем мы можем гордиться, что мы ни в коем случае не имеем права повторить и допустить, чтобы это повторилось.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Есть много лакун, то есть тех точек, где нужно приложить особое внимание. Конечно же, молодежь, студенческая молодежь, побольше работы в вузах. Молодежь интересуется историей. Надо отметить, что наиболее популярные в Сети – это краткие ролики об истории. Это ролики и в YouTube, и в TikTok, и в социальных сетях, таких как, «ВКонтакте». Поэтому, конечно, тот контент, который мы производим, нужно под каждую среду настраивать.