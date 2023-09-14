Луцкий: молодёжь интересуется историей. Наиболее популярные в Сети – короткие ролики об истории

Новости Беларуси. «Точки и приоритеты расставлены». В преддверии Дня народного единства в Минске обсудили проблемы и перспективы сохранения исторический правды и памяти Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Точки и приоритеты расставлены». В преддверии Дня народного единства в Минске обсудили проблемы и перспективы сохранения исторический правды и памяти Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие участникам конференции направил глава государства. Его зачитал Игорь Сергеенко – глава Администрации Президента. В своем выступлении он также обозначил основные направления для реализации государственной политики в сфере истории. Всего пять пунктов, которые в ближайшие годы станут главным ориентиром во всех сферах деятельности.
Среди них – продвижение национальных традиций и праздников, использование потенциала общественных объединений, укрепление белорусской модели на внешнем контуре. К обсуждению актуальной повестки подключились высшие должностные лица, члены правительства, ученые, представители СМИ, музеев и архивов.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это очень важно, когда единение всех: политиков, общественных организаций, политических партий, людей, которые занимаются историей, наукой, у них разные взгляды, здесь у каждого может быть разный взгляд, но одна страна, и мы все работаем на ее укрепление. И об истории мы можем спорить, но святые даты – они для нас святые.
Работа началась с пленарного заседания и продолжилась в рамках профильных секций. Так, на базе Академии управления участники конференции обсудили эффективность реализации исторической политики на страницах белорусских газет и телеэкранах.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
За последнее время много в «эпоху постправды» и фейков появилось альтернативной исторической «правды». Мы эту неправду развенчиваем своими материалами, своей публицистикой, документальными фильмами, малыми журналистскими формами. Делаем все возможное для того, чтобы нашим людям рассказать о том, что было на нашей земле, чем мы можем гордиться, что мы ни в коем случае не имеем права повторить и допустить, чтобы это повторилось.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Есть много лакун, то есть тех точек, где нужно приложить особое внимание. Конечно же, молодежь, студенческая молодежь, побольше работы в вузах. Молодежь интересуется историей. Надо отметить, что наиболее популярные в Сети – это краткие ролики об истории. Это ролики и в YouTube, и в TikTok, и в социальных сетях, таких как, «ВКонтакте». Поэтому, конечно, тот контент, который мы производим, нужно под каждую среду настраивать.
На конференции также обозначили необходимость уделять серьезное внимание укреплению кадрового потенциала. Это касается не только преподавателей, но и политологов, управленцев, журналистов. Всех, кто так или иначе формирует актуальную повестку, ведь воспитать патриота может только патриот.