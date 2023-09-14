Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси отметил 20-летие

Новости Беларуси. 20-летие основания отмечает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю работникам подразделения вручили награды от разных ведомств. На церемонию были приглашены и ветераны департамента.

В системе обеспечения национальной и экономической безопасности страны он играет одну из самых важных ролей. Ведь там занимаются сбором информации о подозрительных денежных операциях и предотвращают легализацию преступных доходов и финансирования терроризма. Только за последние пять лет с помощью работников департамента правоохранители выявили около 2 тысяч преступлений. В последнее время под особым контролем находятся операции с криптовалютами.

У специалистов есть все необходимое, чтобы выявлять подозрительные действия не только с использованием биткоина и других виртуальных денег. Отметим, что подразделением финансовой разведки Беларуси налажен информационный обмен более чем со 150 подразделениями финразведок мира.

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

Сегодня мы видим те задачи, которые нужно решать, которые перед нами ставят глава государства, руководство КГК, наши коллеги из правоохранительных органов. И стараемся найти новые пути решения данных проблем. В ближайшее время мы планируем, что приступит к своей работе Международный центр оценки рисков, с помощью которого мы сможем не только видеть проходящее сегодня, но и определять тенденции, что будет происходить завтра.

Дмитрий Дегалевич, начальник отделения Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

В данной структуре у меня скоро юбилей через месяц: я работаю 5 лет. Это, казалось бы, дата не очень большая, но за это время я приобрел огромное количество знаний, друзей. Работа очень интересная, но, к сожалению, я раскрывать не могу все наши нюансы, но очень сильно нравится. Я ни разу не пожалел, что я являюсь сотрудником Департамента финансового мониторинга.