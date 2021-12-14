«Чужих детей не бывает. Это наша боль, наша радость». Белорусские женщины взяли малышей беженок под свою опеку
Новости Беларуси. 37-й день пребывания на белорусско-польской границе. Уже больше месяца беженцы ждут, когда их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медпомощь от мобильного пункта на границе до стационара. В Гродненском перинатальном центре находятся четыре беженки, и еще одну с малым сроком сегодня выписали. Ее беременности ничего не угрожает. А тем, кто уже стал мамами на гродненской земле, подарки от Белорусского союза женщин.
От всего сердца. Я думаю, что у вас это получится. И все, что вы задумали, обязательно реализуется.
Белорусские женщины решили взять новорожденных и их мам под свою опеку со словами: чужих детей не бывает. От такого проявления заботы беженки не могли сдержать слез.
В этих слезах и благодарность, и страх за маленькую новую жизнь. Они хотят счастливое детство для своих Анвара, Миланы и Мелины – это имена, которые дали малышам, мальчику и двум девочкам.
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Сегодня мы пришли поздравить в день 30-летия Белорусского союза женщин и в день, когда начинается во всей стране акция «Наши дети», замечательных малышей и их мам. Я думаю, что для женщин, которые находятся просто в превосходных условиях… Наверное, в своей стране они бы такой помощи никогда не получили, и я предполагаю, что и в Германии они бы не получили. Страна, которая даже не рассмотрела их заявления. Здесь по-человечески, по-женски, по-белорусски отнеслись к нашим женщинам. Чужих детей не бывает. Это наша боль, это наша радость, это наше счастье. Я думаю, если мамы им расскажут, что они родились в этой стране, это станет не второй, а первой родиной для этих малышей.
Екатерина Новосад, заместитель главного врача Гродненского областного клинического перинатального центра:
Молодые мамы новорожденных чувствуют себя хорошо, удовлетворительно, находятся вместе. Им важно грудное вскармливание. Мамы и дети обеспечены всем необходимым благодаря нашим сотрудникам, общественным организациям. Кроме того, мы в дальнейшем готовы оказать помощь любой сложности для лечения патологии беременности у женщин беременных, мигранток, и для родоразрешения.
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