«Чужих детей не бывает. Это наша боль, наша радость». Белорусские женщины взяли малышей беженок под свою опеку

Новости Беларуси. 37-й день пребывания на белорусско-польской границе. Уже больше месяца беженцы ждут, когда их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медпомощь от мобильного пункта на границе до стационара. В Гродненском перинатальном центре находятся четыре беженки, и еще одну с малым сроком сегодня выписали. Ее беременности ничего не угрожает. А тем, кто уже стал мамами на гродненской земле, подарки от Белорусского союза женщин.

От всего сердца. Я думаю, что у вас это получится. И все, что вы задумали, обязательно реализуется.

Белорусские женщины решили взять новорожденных и их мам под свою опеку со словами: чужих детей не бывает. От такого проявления заботы беженки не могли сдержать слез.

В этих слезах и благодарность, и страх за маленькую новую жизнь. Они хотят счастливое детство для своих Анвара, Миланы и Мелины – это имена, которые дали малышам, мальчику и двум девочкам.