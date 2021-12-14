Хотят не образование детям в стихийном лагере, а школу в Германии. Итоги визита представителей ЮНИСЕФ в ТЛЦ

Новости Беларуси. 37-й день пребывания на белорусско-польской границе. Уже больше месяца беженцы ждут, когда их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы меж тем всячески стараются оказать помощь беженцам в организации быта. Красный Крест и Белорусский союз женщин взяли на себя заботу о трех новорожденных детях беженок в Гродненском перинатальном центре. А сегодня, 14 декабря, в лагерь приехали редкие гости – представители международной организации ЮНИСЕФ. Ожидания от их визита и реальность – в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В лагере беженцев, по последним данным, около 200 детей. Все они разного возраста, но до сих пор никто не выяснял, какой у них уровень образования. Сегодня этот пробел будет восполнен.

И хоть беженцы ожидали, что представители ЮНИСЕФ приехали с новостями о гуманитарном коридоре в Германию или с заявлениями о защите прав детей на здоровье и счастливое детство, ничего подобного от международной организации не услышали. Как и журналисты, которым было отказано в комментарии. Оказалось, цель визита ЮНИСЕФ – организация в кризисном центре досугово-образовательных кружков для детей. Пол, возраст, страна, уровень образования, владение языками. К работе подключились белорусские педагоги и психологи, ведь многим детям после всех приграничных кошмаров с польскими водометами, газом и светошумовыми гранатами нужна психологическая помощь. В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги. Читайте здесь.

Анкеты проанализируют, составят программу, поговаривают даже о появлении в лагере образовательного фургона. Беженцы благодарят за заботу, но все же от авторитетной международной площадки ЮНИСЕФ хотели бы больше. Не образование детям в стихийном лагере, а нормальную школу в Германии. К тому же людей пугает мысль, что нет ничего более постоянного, чем временное. «Мы не хотим никаких школ». Как беженцы отреагировали на создание образовательного центра в ТЛЦ? Подробнее – тут. И пока взрослые всеми силами пытаются донести до Евросоюза простую и предельную понятную мысль (вы нас звали, мы пришли, а возвращаться некуда), дети в стенах ТЛЦ рисуют мир, в котором хотят жить. Не в разрухе после вмешательства демократии в их страны, а в красочной и доброй среде, где есть самое главное – место под названием дом.

– Is this your home?

– Yes. Пока же об этих детях, а также их семьях заботятся белорусы. Привозят игрушки, сладости, теплые вещи, продукты питания. Более 156 тонн гуманитарного груза Красный Крест доставил на границу. И даже сформирован двухнедельный запас. Завтрак, обед и паек на ужин – все по расписанию. Помыться можно в бане, а если что-то болит, белорусские медики в помощи не откажут. Сенатор Игорь Гедич о лекарствах в ТЛЦ: обращения не всегда регулярны, бывает 70 обращений, бывает 100. Читайте здесь.