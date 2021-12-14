Сенатор Игорь Гедич о лекарствах в ТЛЦ: обращения не всегда регулярны, бывает 70 обращений, бывает 100
Новости Беларуси. 37-й день пребывания на белорусско-польской границе. Уже больше месяца беженцы ждут, когда их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока же об этих детях, а также их семьях заботятся белорусы. Привозят игрушки, сладости, теплые вещи, продукты питания. Более 156 тонн гуманитарного груза Красный Крест доставил на границу. И даже сформирован двухнедельный запас. Завтрак, обед и паек на ужин – все по расписанию. Помыться можно в бане, а если что-то болит, белорусские медики в помощи не откажут.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть потребность в некоторых лекарствах. Этот момент решается оперативно. Мы оформляем заявку, и эта тема, в общем-то, закрыта. Действительно, есть обращения, за прошедшие сутки порядка 100 консультаций было проведено. И эти обращения не всегда регулярны, плавающая волна, бывает 70 обращений, бывает 100. На то количество людей, которые сейчас здесь содержатся – порядка 800 человек – это естественный образ.
В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги. Читайте здесь.