Сенатор Игорь Гедич о лекарствах в ТЛЦ: обращения не всегда регулярны, бывает 70 обращений, бывает 100

Новости Беларуси. 37-й день пребывания на белорусско-польской границе. Уже больше месяца беженцы ждут, когда их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же об этих детях, а также их семьях заботятся белорусы. Привозят игрушки, сладости, теплые вещи, продукты питания. Более 156 тонн гуманитарного груза Красный Крест доставил на границу. И даже сформирован двухнедельный запас. Завтрак, обед и паек на ужин – все по расписанию. Помыться можно в бане, а если что-то болит, белорусские медики в помощи не откажут.