Белорусские врачи провели уникальную операцию пациенту с тяжелой травмой бедра

Исправить ситуацию и вернуть человеку способность ходить позволило сложнейшее 10-часовое хирургическое вмешательство. За операционным столом работали сразу несколько бригад. Травматологи удалили поврежденные детали, после чего к делу подключились микрохирурги. Они взяли фрагмент здоровой кости из голени, пересадили его в разрушенную зону и сшили тончайшие кровеносные сосуды. Главная особенность такого подхода – полный отказ от искусственных имплантов.

Майя Козека, врач реконструктивный и пластический хирург МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Сама эксклюзивность операции в том, что это свои ткани. Это не протезирование, это не какие-то синтетические ткани, это ткани самого пациента, поэтому приживаемость достаточно высока. Если нет проблем с иммунитетом, если нет проблем с сосудами, это гораздо более выгодный вариант для самого пациента. Поэтому мы и выбираем, как правило, непосредственно эту операцию. Протез – это все равно чужая ткань, это инородное тело, поэтому всегда есть риск инфицирования. В отличие от своих тканей, с которыми человек прожил всю свою жизнь.

Благодаря пересадке собственной кости нога сохранила прежнюю длину. Сейчас пациент восстанавливается и чувствует себя хорошо. В планах у мужчины снова сесть на велосипед и вернуться к любимой работе в типографии. Подобные сложнейшие хирургические вмешательства государство полностью оплачивает, а главное – они возвращают людям радость полноценной жизни.