Зона рискованного земледелия. Как добиться хорошего урожая и почему персики для белорусов больше не экзотика?

Новости Беларуси. Корни богатого урожая – в плодородных почвах страны. И, конечно, мы не можем похвастаться черноземом, как наши соседи. Но ученые делают все, чтобы наше главное богатство, земля, приносила максимальные плоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже почти 90 лет Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси занимается исследованиями земельных ресурсов и неустанно работает над тем, чтобы максимально их обогатить. Сохранение и приумножение плодородия почвы – задача стратегическая. С этой целью для земли разработано специальное меню. О том, что входит в эту диету, поговорили с нашим гостем. Юлия Бешанова, СТВ:

Ни для кого не секрет, что белорусские почвы не очень плодородные, тем не менее ученые и аграрии прикладывают массу усилий, чтобы урожай от года в год становился только больше и лучше. Есть ли сегодня какие-то инновационные методы, которые способны улучшить качество земли и насколько мы продвинулись за последние 10-15 лет в этом?

Виталий Лапа, главный научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

Дерново-подзолистые почвы были изначально бедны элементами питания фосфором и калием. 90 % всех почв имели кислую реакцию среды и нуждались в известковании, были бедны гумусом. Сегодня же состояние наших почв хорошее. Запасы содержания фосфора составляют 177 миллиграммов на килограмм, калия – 207. Юлия Бешанова:

Именно эти элементы отвечают за богатый урожай? Виталий Лапа:

Да, это самые основные элементы. Гумуса – 2,27 %, тоже много. Кислотность почв у нас оптимизирована для больше части культур, которые возделываются. Чтобы сравнить то, что было раньше с тем, что имеем сегодня – запасы фосфора и калия возросли в 2,5-3 раза. Гумуса тоже очень много. Объемы удобрений создали определенный запас прочности, который влияет на стабильность урожая Юлия Бешанова:

Если сравнить по количеству урожая, что получали 10 лет назад и сейчас, видна ли эта работа? Виталий Лапа:

Последние 10 лет очень стабильно работаем. Потому что с 2006 по 2015 год минеральные удобрения вносились практически в оптимальных дозах и составляли 262-263 килограмма на гектар пахотных почв. Это достаточно близко к оптимуму. И эти объемы удобрений создали определенный запас прочности, который влияет на стабильность и величину урожаев. Даже последние пять лет у нас объемы применения удобрений несколько снизились, но этот запас прочности гарантирует и стабильность, и величину. Сельское хозяйство получает где-то 34-35 центнеров зерна, а в этом году, вероятно, будет еще больше.

Юлия Бешанова:

Если сравнить с мировыми стандартами, как выглядит? Виталий Лапа:

Я бы считал, что сегодня, учитывая, что у нас в стране преобладают дерново-подзолистые почвы, это, конечно, не чернозем России и Украины, которые имеют полутораметровый или еще больше слой. Юлия Бешанова:

Говорят, палку воткни, расти будет. Виталий Лапа:

Совершенно верно. Там можно без удобрений получать высокий урожай, что и делается. У нас изначально из бедных кислых почв сегодня мы имеем достаточно плодородные, которые могут обеспечивать урожайность на уровне 35 центнеров. Но это не предел. Наши почвы, если использовать научный потенциал, в состоянии обеспечить 40-45 центнеров. Это задача, которую нужно решить и ученым, и производственникам. «Нашими учеными разработана оценка степени пригодности почв» Юлия Бешанова:

Беларусь всегда называли страной рискованного земледелия, но каждый год мы слышим о том, что мы осваиваем новые виды сельскохозяйственных культур. Есть ли какая-то карта, где условно лучше будут расти арбузы, а где – персики. Если раньше арбузы были экзотикой, то сейчас мы с гордостью говорим, что это наши белорусские арбузы.

Виталий Лапа:

Нашими учеными разработана оценка степени пригодности почв для возделывания тех или иных культур. В принципе, в структуре посевных площадей это учитывается. У нас есть методика, компьютерный вариант решения, где можно закладывать любые почвы и любые данные и определять ее пригодность для возделывания той или иной культуры. Юлия Бешанова:

А над чем работаете, что можно ожидать и что еще белорусского производства появится у нас? Виталий Лапа:

На смену пришло новое поколение удобрений. Это комплексные минеральные удобрения со сбалансированным соотношением макро- и микроэлементов с учетом биологии каждой культуры и уровня плодородия почв. Юлия Бешанова:

Как и человеческий организм: витамины должны быть дозированными и строго прописаны врачом. Виталий Лапа:

Совершенно верно, да. Эти удобрения наш институт разработал, всего 84 формы удобрений практически для всех культур, которые выращиваются в Беларуси. А Гомельский химический завод эти удобрения производит. Юлия Бешанова:

Полностью вся цепочка производства белорусская? Виталий Лапа:

Да, и эти удобрения были востребованы. И на экспорт были в большом количестве, и для нашего внутреннего рынка, для наших хозяйств. «Что такое качество урожая? Белок, аминокислоты, крахмал, витамины» Юлия Бешанова:

Мы сейчас много говорим про удобрения, органическое земледелие. Минимизировать удобрения. Как в Беларуси с этим делом? Насколько мы отвечаем этому общемировому тренду органического земледелия?