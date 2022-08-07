Зона рискованного земледелия. Как добиться хорошего урожая и почему персики для белорусов больше не экзотика?
Новости Беларуси. Корни богатого урожая – в плодородных почвах страны. И, конечно, мы не можем похвастаться черноземом, как наши соседи. Но ученые делают все, чтобы наше главное богатство, земля, приносила максимальные плоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже почти 90 лет Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси занимается исследованиями земельных ресурсов и неустанно работает над тем, чтобы максимально их обогатить. Сохранение и приумножение плодородия почвы – задача стратегическая. С этой целью для земли разработано специальное меню.
О том, что входит в эту диету, поговорили с нашим гостем.
Юлия Бешанова, СТВ:
Ни для кого не секрет, что белорусские почвы не очень плодородные, тем не менее ученые и аграрии прикладывают массу усилий, чтобы урожай от года в год становился только больше и лучше. Есть ли сегодня какие-то инновационные методы, которые способны улучшить качество земли и насколько мы продвинулись за последние 10-15 лет в этом?
Виталий Лапа, главный научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
Дерново-подзолистые почвы были изначально бедны элементами питания фосфором и калием. 90 % всех почв имели кислую реакцию среды и нуждались в известковании, были бедны гумусом. Сегодня же состояние наших почв хорошее. Запасы содержания фосфора составляют 177 миллиграммов на килограмм, калия – 207.
Юлия Бешанова:
Именно эти элементы отвечают за богатый урожай?
Виталий Лапа:
Да, это самые основные элементы. Гумуса – 2,27 %, тоже много. Кислотность почв у нас оптимизирована для больше части культур, которые возделываются. Чтобы сравнить то, что было раньше с тем, что имеем сегодня – запасы фосфора и калия возросли в 2,5-3 раза. Гумуса тоже очень много.
Объемы удобрений создали определенный запас прочности, который влияет на стабильность урожая
Юлия Бешанова:
Если сравнить по количеству урожая, что получали 10 лет назад и сейчас, видна ли эта работа?
Виталий Лапа:
Последние 10 лет очень стабильно работаем. Потому что с 2006 по 2015 год минеральные удобрения вносились практически в оптимальных дозах и составляли 262-263 килограмма на гектар пахотных почв. Это достаточно близко к оптимуму. И эти объемы удобрений создали определенный запас прочности, который влияет на стабильность и величину урожаев. Даже последние пять лет у нас объемы применения удобрений несколько снизились, но этот запас прочности гарантирует и стабильность, и величину. Сельское хозяйство получает где-то 34-35 центнеров зерна, а в этом году, вероятно, будет еще больше.
Юлия Бешанова:
Если сравнить с мировыми стандартами, как выглядит?
Виталий Лапа:
Я бы считал, что сегодня, учитывая, что у нас в стране преобладают дерново-подзолистые почвы, это, конечно, не чернозем России и Украины, которые имеют полутораметровый или еще больше слой.
Юлия Бешанова:
Говорят, палку воткни, расти будет.
Виталий Лапа:
Совершенно верно. Там можно без удобрений получать высокий урожай, что и делается. У нас изначально из бедных кислых почв сегодня мы имеем достаточно плодородные, которые могут обеспечивать урожайность на уровне 35 центнеров. Но это не предел. Наши почвы, если использовать научный потенциал, в состоянии обеспечить 40-45 центнеров. Это задача, которую нужно решить и ученым, и производственникам.
«Нашими учеными разработана оценка степени пригодности почв»
Юлия Бешанова:
Беларусь всегда называли страной рискованного земледелия, но каждый год мы слышим о том, что мы осваиваем новые виды сельскохозяйственных культур. Есть ли какая-то карта, где условно лучше будут расти арбузы, а где – персики. Если раньше арбузы были экзотикой, то сейчас мы с гордостью говорим, что это наши белорусские арбузы.
Виталий Лапа:
Нашими учеными разработана оценка степени пригодности почв для возделывания тех или иных культур. В принципе, в структуре посевных площадей это учитывается. У нас есть методика, компьютерный вариант решения, где можно закладывать любые почвы и любые данные и определять ее пригодность для возделывания той или иной культуры.
Юлия Бешанова:
А над чем работаете, что можно ожидать и что еще белорусского производства появится у нас?
Виталий Лапа:
На смену пришло новое поколение удобрений. Это комплексные минеральные удобрения со сбалансированным соотношением макро- и микроэлементов с учетом биологии каждой культуры и уровня плодородия почв.
Юлия Бешанова:
Как и человеческий организм: витамины должны быть дозированными и строго прописаны врачом.
Виталий Лапа:
Совершенно верно, да. Эти удобрения наш институт разработал, всего 84 формы удобрений практически для всех культур, которые выращиваются в Беларуси. А Гомельский химический завод эти удобрения производит.
Юлия Бешанова:
Полностью вся цепочка производства белорусская?
Виталий Лапа:
Да, и эти удобрения были востребованы. И на экспорт были в большом количестве, и для нашего внутреннего рынка, для наших хозяйств.
«Что такое качество урожая? Белок, аминокислоты, крахмал, витамины»
Юлия Бешанова:
Мы сейчас много говорим про удобрения, органическое земледелие. Минимизировать удобрения. Как в Беларуси с этим делом? Насколько мы отвечаем этому общемировому тренду органического земледелия?
Виталий Лапа:
Я не сторонник этого земледелия, потому что, когда применяем удобрения, особенно азотные, фосфорные, они очень влияют на качество урожая. Что такое качество урожая? Белок, аминокислоты, крахмал, витамины. Если будет отсутствовать какой-то из элементов питания, например, азот, содержание белка в продукции будет меньше. Меньше будет витаминов, аминокислот будет меньше. Незаменимые аминокислоты, которые являются важнейшей составной частью белка, нарушается соотношение этих аминокислот. И в результате эффективность такого белка значительно ниже не только в питании человека, но и в кормлении животных. Вдобавок до 45-50 % потеряем урожайность – ниже будет, чем при использовании удобрений. Товарный вид – картофель будет иметь мелкие клубни. Сами не захотите такую продукцию кушать. Но на мировом рынке это очень хорошая продукция и на нее очень высокие цены. В несколько раз больше, поскольку урожайность таких культур будет ниже.
Юлия Бешанова:
Как сегодня современные аграрии контролируют качество почвы? Может быть, появились на вооружении какие-то способы, техника, беспилотники?
Виталий Лапа:
У нас обследование почв проводится с 1965 года. Сегодня у нас агрохимическая служба исследует 12 показателей. К тем, что уже были, добавились кальций, магний, сера, медь, цинк, бор. А с 1986 года, к сожалению, добавились еще стронций и цезий. Что такое обследование всех почв в Беларуси по каждому элементарному участку (элементарный участок это от 3 до 10 гектаров)? Вы только представьте, сколько надо почвенных образцов отобрать (миллионы) и сколько в них сделать анализов? Раньше эта работа проводилась вся вручную. Выдавались картограммы, такие толстые книжки с историей каждого поля. В 1980 году мы создали банк данных агрохимических свойств почв Беларуси. Впервые в Советском Союзе и, пожалуй, это единственная работа, которая в масштабе страны реализована только в Беларуси. Мы создавали эту методику Институтом системных исследований в АПК. Они создали компьютерные программы по этому направлению на таком хорошем уровне, что они практически в этом банке данных работают и сегодня без каких-то изменений.