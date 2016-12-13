Апостольский нунций: мы будем работать над организацией визита Папы Римского в Беларусь

Новости Беларуси. Среди иностранных посланников в Беларуси – новые лица. Александр Лукашенко принял верительные грамоты глав дипломатических миссий Буркина-Фасо, Индонезии, Литвы, Люксембурга, Монголии, Финляндии, Франции, Эритреи и Эстонии. Впервые после 13-летнего перерыва, в церемонии принял участие посол Канады.

Среди дипломатов был и представитель католической церкви. Символическое послание Президенту вручил Апостольский нунций.

К слову, наша страна не первый год демонстрирует многовекторную политику. Вот и сегодня, приветствуя послов, Президент Беларуси выразил надежду на то, что новые главы дипмиссий будут придерживаться не позиции наблюдателя, а станут активными участниками расширения практических связей между странами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На экспорт поставляется более 50% производимых в стране товаров. Мы по праву гордимся принципиально новыми направлениями хозяйственной деятельности – атомной энергетикой, космическими и биохимическими технологиями, технологиями в военно-промышленном комплексе. На международной арене современная Беларусь воспринимается как надежный и предсказуемый партнер. Неслучайно она все чаще ассоциируется с «островком стабильности» в регионе, исповедуя такие ценности, как исключительные миролюбие и безопасность. Мы неизменно выступаем за решение конфликтных ситуаций цивилизованным путем, за столом переговоров. Без применения военной силы, без оказания политического и экономического давления. Сегодня Минск стал значимой площадкой для урегулирования региональных кризисов. В сентябре нынешнего года сформирован новый состав Национального собрания Республики Беларусь. Полагаю, это серьезный повод задуматься нам с вами о расширении межпарламентского взаимодействия. Надеюсь, вы сыграете существенную роль в диалоге законодательных ветвей власти наших стран.

За плечами послов – большой опыт дипломатической работы в других странах. Но представительство в Минске, они рассматривают с большим интересом. Более того, дипломаты отмечают пока не в полной мере реализованный потенциал. После официальной церемонии - традиционное неформальное общение: у каждого из дипломатов была возможность лично пообщаться с Президентом Беларуси и обсудить задачи на ближайшее время.

Габор Пинтер, Апостольский нунций в Республике Беларусь:

Для меня – это приоритетная задача. Мы будем работать над организацией визита Папы Римского в Беларусь. Но пока не могу сказать относительно сроков и программы. Я смотрю очень оптимистично на перспективу развития двусторонних отношений. С ожиданием смотрю в будущее.