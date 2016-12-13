Эксперты белорусской филателии Лев Колосов и Сергей Пилипович

Как говорил Конфуций, «Найди себе занятие по душе – и в твоей жизни не будет будней…» Дни олимпийцев белорусской филателии окрашены любимым делом вот уже 60, а то и 70 лет! Это даже не хобби, а семейная традиция, которая передалась им от отцов.

Марки представляют собой настоящие энциклопедии стран. На них отражена история, флора и фауна, национальные костюмы, исторические личности.

Но чем больше становились коллекции филателистов, тем яснее приходило понимание: невозможно объять необъятное. Поэтому однажды они остановились на белорусской тематике. Серии марок с птицами года и национальными промыслами, почтовые отправления прошлых веков с царскими марками и штемпелями. Сотни и тысячи экземпляров, которые получены самыми разными способами, порой в тысячах километрах от родины.

Чтобы сохранить в целостности свои уязвимые раритеты филателисты соблюдают всеобщие правила хранения почтовых отправлений.

Увлечение филателией, кстати, может стать и значительным капиталовложением, ведь цены на редкие экземпляры с каждым годом растут.

Например, принцесса филателии, почтовая марка Британская Гвинея с первоначальным номиналом в 1 цент теперь стоит несколько миллионов долларов! Кстати, в большинстве случаев высокая цена старой реликвии вызвана браком, допущенным при ее печати.

Пока Лев Леонидович и Сергей Владимировичготовятся к национальной филателистической выставке Белфила-2017. Несомненно, там они пополнят и свой комплект наград.