ДФР возбудил 13 уголовных дел в отношении жителей Минска и Могилева за незаконные финансовые операции

Новости Беларуси. 13 уголовных дел возбуждено Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении жителей Минска и Могилева. Злоумышленники создали сеть из 93 лжеструктур, которые оказывали услуги компаниям из реального сектора экономики.

Путем незаконных финансовых операций обналичивались денежные средства более 400 субъектов хозяйствования.

А общая сумма ущерба от неуплаты налогов составила почти 4 миллиона деноминированных рублей. Подозреваемыми признаны 16 человек. Среди них не только активные участники преступной группы, но и должностные лица, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Жители Минска и Могилева, используя реквизиты 93 лжепредпринимательских структур, оказывали белорусским субъектам хозяйствования услуги по проведению финансовых операций: по обналичиванию денежных средств, по обезналичиванию, а также конвертации белорусских рублей в доллары США и по оформлению фиктивных документов, то есть тех документов, которые не отражают сути хозяйственной операции. Практически на всей территории Республики Беларусь проведено более 120 обысков, в результате которых были изъяты ключи удаленного доступа, бухгалтерская документация, носители информации.

