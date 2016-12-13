До 20 лет лишения свободы: Минский городской суд вынес приговор по резонансному делу распространителей наркотиков

Новости Беларуси. Минский городской суд вынес приговор по резонансному «делу семнадцати». Так, главный фигурант Константин Вилюга получил 20 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. При этом у него конфискуют имущество.

Помимо Вилюги в громком процессе о торговле психотропными веществами замешаны еще шестнадцать человек. Ближайшие подельники получили тоже немалые сроки – 17 и 18 лет соответственно.

Отметим, что все обвиняемые были задействованы в целой схеме по реализации наркотических веществ под видом легальных курительных смесей. Интернет-магазин, который и занимался их продажей, существовал три года. За это время доход осужденных составил свыше 1,5 миллионов долларов. Промышляла группа и на территории России, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Буйленков, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Мы удовлетворены тем, что приговор состоялся. Тот труд, который был проделан в течение девяти месяцев, процесс начался 29 февраля 2016 года. Были проанализированы все доказательства, которые были исследованы в ходе судебных заседаний. Продолжение будет по данному делу пока приоговор не вступит в законную силу.