3 июля в Минске: программа мероприятий в День Независимости

Что нельзя проносить на праздник, расположение контрольно-пропускных пунктов, расписание праздничных мероприятий и план военного парада.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОНОСИТЬ НА ПРАЗДНИК

Пронос профессиональной фото- и видеоаппаратуры на праздник 3 июля в Минске будет запрещен, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Такую аппаратуру смогут пронести только журналисты, аккредитованные для освещения праздника. При этом профессиональной будет считаться вся аппаратура, диаметр объектива которой составляет более 4 см. С любительскими фотоаппаратами и видеокамерами можно проходить без ограничений.

Также на праздник не пустят с оружием, взрывчатыми веществами, боеприпасами, их имитаторами и муляжами, специально приспособленными предметами, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Что касается напитков, то разрешается проносить только прохладительные в прозрачной пластиковой таре емкостью не свыше 0.5 л. Пронос на праздник алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, а также любых иных, за исключением прохладительных, строго запрещен. Равным образом нельзя проносить крупногабаритные вещи или препятствовать работе сотрудников милиции.

В места проведения массовых мероприятий не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии опьянения, велосипедисты, а также граждане с домашними животными.

Что касается алкоголя, то согласно закону о массовых мероприятиях торговля спиртными напитками в местах их проведения и на прилегающей территории в радиусе 500 м запрещается за 2 часа до начала мероприятия.

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Так как 3 июля с утра и до глубокой ночи в Минске будут проводиться многочисленные массовые мероприятия, на которых ожидается большое количество участников и зрителей, столичная милиция будет нести охрану общественного порядка в усиленном режиме. ГУВД Мингорисполкома обращает внимание минчан и гостей столицы, что в целях безопасности места проведения массовых мероприятий будут огорожены, а проход граждан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами.

В частности, в центральной части столицы (в районе стелы «Минск - город-герой») КПП будут расположены в следующих местах:

- по обеим сторонам пр.Победителей — со стороны ул. Мельникайте и зеленой зоны у набережной реки Свислочь;

- по обеим сторонам пр.Машерова — в районе гостиницы «Планета» и дома №39 по пр. Победителей;

- по обеим сторонам пр.Победителей — в районе ул. Гвардейской;

- в районе моста через реку Свислочь по пр. Машерова;

- на пешеходных мостах через реку Свислочь в районе гостиницы «Беларусь».

Милиция убедительно просит приходить на мероприятие за 1,5 часа до его начала.

Сотрудники милиции будут досматривать граждан, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов и прохождения на мероприятия людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В ГУВД заверяют, что в Минске будет организовано достаточное количество пунктов пропуска для граждан. Перед проведением военного парада и праздничного шествия досмотр начнется в 7.30, перед проведением гала-концерта - в 18.30.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На площади Победы в 10.30 высшие должностные лица республики возложат венки к монументу Победы. После окончания церемонии на проспекте Машерова у стелы «Минск — город-герой» (с 11.30 до 13.00) состоится военный парад, молодежно-спортивное шествие, пройдет колонна техники гражданского назначения. Больше трех тысяч человек и три тематических эпизода! На проспекте за минуты вырастет вначале поле из живых васильков, а затем – и живая ваза из четырех сотен гимнасток! Однако новшества на шествии можно будет не только увидеть, но и услышать. На празднике впервые прозвучит гимн спорту, написанный специально к этому Дню.

Для проведения этих мероприятий на проспекте Машерова установлены зрительские трибуны на 19 тыс. мест. Кроме того, будут организованы две смотровые площадки: у гостиницы «Планета» (зеленая зона) и напротив проспекта Машерова.

В День Независимости на площадке возле комплекса «Минск-Арена» появится Аллея Олимпийской Славы. Венценосная мини-авеню станет чем-то вроде звездного бульвара. На символичных гигантских медалях золотом прописали, когда и в каком виде спорта Беларусь праздновала очередную Олимпийскую победу.

В День грядущего праздника, не только в Минске, но и всех областях Беларуси, с 8 утра начнут служить молебны о нашем Отечестве. Верующие разных конфессий вознесут молитвы о мире и благополучии Беларуси.

Предстоящие празднества ожидаются поистине грандиозными. Доскональную точность сложных маневров продемонстрируют 3 июля две лучшие пилотажные группы. Организаторы парада обещают настоящее авиашоу – впервые за пять лет будет задействовано более 30 самолетов и вертолетов.

– Участвуют две пилотажные группы. Это «Белая Русь» – на Л-39 и «Крылья Беларуси» – на СУ-27. Этими группами будут выполнены ограниченные маневры, которые можно выполнить над городом. И это будет смотреться необычно по сравнению с прошлыми парадами, – отметил заместитель командующего ВВС и войк ПВО, начальник авиации Республики Беларусь Михаил ЛЕВИЦКИЙ.

В 21.00 у стелы «Минск — город-герой» начнется гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Мы победили!». Здесь будут работать две сценические площадки. В 22.55 у стелы и одновременно во всех уголках Беларуси состоится акция "Споем гимн вместе". Завершающим аккордом празднования Дня Независимости станет красочный салют, который будет дан после исполнения гимна, ориентировочно в 23.00.

4 июля на проспекте Победителей в районе Дворца спорта с 11.00 до 18.30 будет работать всебелорусская выставка-ярмарка народного творчества «Город мастеров». А в поселке Боровая с 11.00 до 15.00 пройдет авиационно-спортивный праздник.

ВОЕННЫЙ ПАРАД

В военном параде, посвященном Дню Независимости, примут участие зенитно-ракетные системы С-300, которые замкнут колонну военной техники. Помимо них в параде будут участвовать образцы военной техники времен Великой Отечественной войны (танки БТ-7, Т-34, автомобили ГАЗ-67, ГАЗ-65, а также знаменитый комплекс «Катюша»), современные боевые машины (танк Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный комплексы «Оса», артиллерийские установки СС-3, СС-5, комплексы «Град» и «Смерч»). Вдобавок свои навыки продемонстрируют белорусские пилоты: в параде примут участие самолеты Ми-24, Су-24, Су-25. Завершат воздушную программу две белорусские пилотажные группы.

В мероприятии будет участвовать 21 парадный расчет. Традиционно открывать пешую колонну будут барабанщики суворовского училища, после чего пройдет знаменная группа и 9 автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны. Всего в пешей колонне примут участие более 2 тыс. 700 человек, в механизированной — 500 человек из личного состава Вооруженных Сил Беларуси и 160 единиц боевой техники, сообщает БЕЛТА.