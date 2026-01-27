Прямой эфир

«Звёздный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартовал в БГПУ

27 января 2026 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка стартовал 61-й интернациональный «Звездный поход» студентов и преподавателей вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Звёздный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартовал в БГПУ-2

Более 300 участников отправятся по местам боевой и трудовой славы страны. К белорусским студентам присоединились будущие педагоги из Казахстана, Китая, России, Узбекистана и Азербайджана, а также курсанты Института пограничной службы.

Елена Старинская, магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
В «Звездном походе» я участвую уже четвертый раз, и это уже как какая-то традиция. В этом году наш отряд едет в город Жодино Минской области, и это встреча с новыми детьми, посещение новых памятных мест. И это всегда очень важно, ведь это сохранение исторической памяти и, конечно же, знакомство с новыми людьми.

Милена Молоканова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы как педагоги воспитываем будущее поколение. И я считаю, очень важно передавать историю. И если это не будет делать молодежь, тогда следующее поколение абсолютно забудет, что такое война и что значит, когда нет мирного неба. Поэтому молодежь, я считаю, самая основная сила нашей страны, которая может повлиять, с новыми идеями. Поэтому очень важны такие мероприятия для нас всех.

В маршруте – 11 районов Минской, Брестской и Гродненской областей. Студенты встретятся с ветеранами, окажут им шефскую помощь, возложат цветы к мемориалам, выступят с концертами перед школьниками и познакомятся с работой местных предприятий.

«Звёздный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартовал в БГПУ-4

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы сохраняем историческую память о нашем великом прошлом. И я уверен, что эти три дня насыщенных принесут большую пользу для наших студентов. Почему? Потому что будущим педагогам предстоит в дальнейшем проводить гражданско-патриотическое воспитание с нашими школьниками, с нашей молодежью. И этот уникальный поход поможет им в этом.

«Звёздный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартовал в БГПУ-6

«Звездный поход» – это уникальная гражданско-патриотическая акция, которую в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка проводят более полувека. Она способствует не только гражданскому воспитанию, но и укреплению дружеских связей между молодежью из разных стран.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Студенты

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко назвал механизмы для улучшения показателей белорусского экспорта в КНР
27 января 2026 14:13

Лукашенко назвал механизмы для улучшения показателей белорусского экспорта в КНР

Аграрии Минской области активно готовятся к посевной кампании
27 января 2026 14:08

Аграрии Минской области активно готовятся к посевной кампании

Снопков: Беларусь готова создать самые лучшие условия для китайских партнёров
27 января 2026 14:03

Снопков: Беларусь готова создать самые лучшие условия для китайских партнёров