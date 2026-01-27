«Звёздный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартовал в БГПУ

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка стартовал 61-й интернациональный «Звездный поход» студентов и преподавателей вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка стартовал 61-й интернациональный «Звездный поход» студентов и преподавателей вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 300 участников отправятся по местам боевой и трудовой славы страны. К белорусским студентам присоединились будущие педагоги из Казахстана, Китая, России, Узбекистана и Азербайджана, а также курсанты Института пограничной службы.
Елена Старинская, магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
В «Звездном походе» я участвую уже четвертый раз, и это уже как какая-то традиция. В этом году наш отряд едет в город Жодино Минской области, и это встреча с новыми детьми, посещение новых памятных мест. И это всегда очень важно, ведь это сохранение исторической памяти и, конечно же, знакомство с новыми людьми.
Милена Молоканова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы как педагоги воспитываем будущее поколение. И я считаю, очень важно передавать историю. И если это не будет делать молодежь, тогда следующее поколение абсолютно забудет, что такое война и что значит, когда нет мирного неба. Поэтому молодежь, я считаю, самая основная сила нашей страны, которая может повлиять, с новыми идеями. Поэтому очень важны такие мероприятия для нас всех.
В маршруте – 11 районов Минской, Брестской и Гродненской областей. Студенты встретятся с ветеранами, окажут им шефскую помощь, возложат цветы к мемориалам, выступят с концертами перед школьниками и познакомятся с работой местных предприятий.
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы сохраняем историческую память о нашем великом прошлом. И я уверен, что эти три дня насыщенных принесут большую пользу для наших студентов. Почему? Потому что будущим педагогам предстоит в дальнейшем проводить гражданско-патриотическое воспитание с нашими школьниками, с нашей молодежью. И этот уникальный поход поможет им в этом.
«Звездный поход» – это уникальная гражданско-патриотическая акция, которую в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка проводят более полувека. Она способствует не только гражданскому воспитанию, но и укреплению дружеских связей между молодежью из разных стран.