Лукашенко назвал механизмы для улучшения показателей белорусского экспорта в КНР

В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска – важнейшая точка опоры. Об этом заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко 27 января собрал совещание по вопросам сотрудничества с Китайской Народной Республикой. В центре внимания – наращивание белорусского экспорта, а также инвестиционное направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет товарооборот с Китаем увеличился втрое: с 2,5 до почти 9 миллиардов долларов. Показатель белорусского экспорта за прошлый год – около 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Как отметил глава государства, это мало. Механизмы для улучшения показателей доступны, ими необходимо пользоваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, мы можем больше. Рычаги для этого известны – собственная товаропроводящая сеть со складами и логистикой, прямые поставки, в том числе в торговые сети и конечному потребителю через электронную торговлю, совместное производство на их территории и у нас конкретно под китайского покупателя. (Подробнее). Если кто-то думает, что мы в очередной раз примем директивы, загрузим, пусть даже активного на сегодня Николая Геннадьевича Снопкова, на китайском направлении, и на этом все – ошибаетесь. Призываю вас активнее работать не только на российском, но и китайском рынках. И если мы будем здесь активны, если мы по-настоящему будем выполнять то, что определили для себя, я уверен, что остальные страны дальней дуги на уровне погрешности арифметической для нас будут по экспорту и вкладу в валовой внутренний продукт.