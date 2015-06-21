Александр Лукашенко: Беларусь будет делать все, чтобы остановить братоубийственную войну в Украине

Новости Беларуси. 20 июня в Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Нынешний визит — четвертый по счету — проходит в год 70-летия Великой Победы. Более того, он совпал со значимым для всего советского народа — днем 22 июня. Тема войны и мира стала одной из главных на встрече с Президентом Александром Лукашенко. Ситуация в соседней Украине не оставляет никого равнодушным.

Самолет Патриарха приземлился в Национальном аэропорту «Минск» около полудня. Встреча со всеми почестями: хлеб-соль, красные ковровые дорожки... Поприветствовать высокого гостя приехал и Митрополит Минский и Заславский Павел, а также высокое духовенство Белорусской православной церкви.

Святейший владыка сразу отметил, что всегда приезжает в Беларусь с очень добрым чувством.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Мой визит связан с празднованием 1000-летнего юбилея князя Владимира, который положил начало христианской цивилизации для восточных славян, который православной верой связал братские народы. Поэтому посещение Беларуси, которая является драгоценным камнем в этой замечательной короне восточных православных христианских народов, для меня и существенно важно, и по-человечески очень приятно.

Визит приурочен сразу к нескольким важным датам. И первым делом Патриарх отдал дань памяти павшим воинам Великой Отечественной: возложил венок к обелиску на площади Победы.

Чуть позже состоялась и встреча Президента Беларуси и Предстоятеля Русской православной церкви.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Торжественное событие принял Дворец Независимости. Несмотря на то, что это уже не первая встреча Патриарха Кирилла и Александра Лукашенко, в этих стенах она состоялась впервые.

Несмотря на традиционно официальную обстановку, приветствие было теплым и дружественным.

В Беларуси зарегистрировано 25 конфессий и религиозных направлений, и на этом фоне в стране не возникает никаких проблем во взаимоотношениях верующих — подчеркнул Президент, общаясь с Патриархом.

Александр Лукашенко:

Католики и православные живут очень мирно. У нас нет никаких к друг другу претензий. Если они возникают, в том числе с участием президента (это моя обязанность), мы стараемся помочь и одним, и другим, чтобы было удобно, чтобы каждый нашел свою дорогу в храм. Никто никого не утруждает, не насилует, не подталкивает — даже мысли у нас такой нет. Люди сами решают, где им быть, как им быть, тем более, что все в Беларуси понимают: Бог един, православные католики молятся одному Господу.

Больше 85% (это статистически, и по опросам, и люди это признают) — это православные люди. Поэтому Беларусь является оплотом православия. 15% — у нас люди разных вероисповеданий. Вторая конфессия — это католическая.

Я не вижу никаких проблем во взаимоотношениях наших верующих.

В разговоре была затронута и тема украинского конфликта. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь сделает все, чтобы остановить братоубийственную войну в соседней стране.

Предстоятель Русской православной церкви высоко оценил роль Беларуси в урегулировании ситуации, подчеркнув, что события в Украине являются для него лично огромной скорбью.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Я хотел бы также поблагодарить Вас за вашу роль, в том числе и в организации переговоров по урегулированию ситуации в Украине. То, что происходит в братской стране, — для меня огромная скорбь. Это действительно рана на сердце.

Вы знаете, что православная каноническая церковь имеет в своей пастве как людей с Востока, так и с Запада. И это накладывает совершенно особую ответственность на церковь. Сегодня наша церковь является единственной организацией в Украине и единственной силой, которая сохранила миротворческий потенциал.

Александр Лукашенко:

Вы знаете нашу миротворческую миссию. От нее никуда не денешься. Мы братья, русские, белорусы, украинцы, мы от одного корня. Нам больно, когда происходит беда у наших братьев. Мы будем все делать для того, чтобы как-то смягчить ситуацию, а если возможно, и остановить эту братоубийственную войну.

20 июня — только первый день трехдневного визита. Утро 22-го июня Патриарх встретит в Брестской крепости, у стен которой пал его дядя.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Ступая на белорусскую землю, всегда вспоминаешь особый вклад Беларуси, в том числе и в защиту Отечества в последней Великой войне. Мне особенно хотелось приехать в год празднования 70-летия Победы. Беларусь сыграла особую роль в Победе. И не только регулярные войска, как мы знаем, но и партизаны. И в год 70-летия просто считал своим долгом поклониться героям, павшим за свободу и независимость нашего Отечества. И я благодарю, что предоставляется возможность посетить Брест. С Брестом я связан лично — мой родной дядя погиб в Брестской крепости. Долгие годы считали, что он пропал без вести, но стало известно, что он был убит. И поклониться этому святому месту.

После встречи Александр Лукашенко преподнес в дар Патриарху Кириллу икону «Ангел-хранитель».

Рельефное изображение на ней изготовлено белорусскими мастерами из серебра в технике чеканки.

В свою очередь Патриарх Кирилл преподнес Александру Лукашенко икону святого равноапостольного князя Владимира.

Символично, что эти дни как раз отмечены датой преставления крестителя Руси. Также князь Владимир считается покровителем всех славянских народов.

Президенту Беларуси был передан орден преподобного Серафима Саровского I степени.

Александр Лукашенко был награжден «во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 60-летием со дня рождения».

Президент Беларуси и Патриарх еще долго общались. Официальная часть встречи завершилась краткой экскурсией по залам Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это время в Свято-Духовом кафедральном соборе уже собрались сотни верующих. В самом центре белорусской столицы в этот вечер воцарилась особенно торжественная атмосфера. Всех захватило ощущение большого события. В 17.30 звон колоколов на главном православном храме Беларуси известил о прибытии патриарха.

В торжественном богослужении приняли участие митрополит Минский и Заславский Павел и почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет. В эти дни христиан всего мира объединяет тяжелая тема войны. Во время литургии Патриарх вместе с верующими молился, в частности за мир в Украине.

Сергий Орлов, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Церковь, как мать, конечно, с ужасом относится к тому, что дети межу собой воюют. И это огромная боль. И церковь пытается примирить те народы, которые являются ее детьми, по сути. Для всех, конечно, это огромная трагедия. Трагедия, что церковь Украины, откуда пришло на русские земли православие, и народ сейчас находятся в этом ужасающем положении.

Прямо у храма была организована трансляция службы для тех, кто не смог попасть внутрь: людей становилось все больше с каждой минутой.

После службы Глава РПЦ преподнес белорусской церкви подарки и выступил перед прихожанами.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Я хотел бы пожелать Вам, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Павел, Вам, дорогие Владыки, духовенству, всему верующему народу помощи Божьей, крепости душевных и телесных сил, а самое главное, чтобы Господь помогал нам сохранять связь с ним.

А кульминацией часового молебна стало миропомазание верующих, которое совершил сам патриарх. Считается, что это таинство помогает в укреплении духовной жизни.

Здесь же состоялось и еще одно знаковое событие, которое можно назвать примером единения церкви и государства. Патриарх Кирилл принял участие в открытии нового духовно-образовательного центра.

При поддержке государства был создан целый комплекс на базе Минской духовной академии. Здесь будут готовить богословские кадры высшей научной квалификации.

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии:

Начинался он строиться по благословению Митрополита Филарета. Саму активную поддержку, строительству этого комплекса оказывал президент Республики Беларусь, сюда направлялись значительные средства.

Сегодня же на небольшой площадке у Свято-Воскресенского собора собралось около 7 тысяч человек. Все с нетерпением ждали патриарха. Частица мощей крестителя Руси князя Владимира также была доставлена в Брест.

Люди начали собираться задолго до начала службы. Первые верующие уже в шесть утра пришли на дневную божественную литургию. В совместной молитве с Патриархом все просили о мире в соседней Украине, вспоминали погибших на фронтах Великой Отечественной и искренне радовались спокойствию на белорусской земле.

Совсем скоро состоится и кульминация памятных событий в брестской крепости. В ночь памяти жертв Великой Отечественной Патриарх Кирилл пройдет «дорогой жизни» к Вечному огню, примет участие в митинге – реквиеме, и отслужит заупокойный молебен по воинам-освободителям в Никольском гарнизонном храме.