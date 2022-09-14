Андрей Виноградов: Россия и Китай взяли на себя наибольшую долю ответственности за развитие ШОС

Шанхайская организация сотрудничества имеет глобальное влияние и продолжит играть активную роль на международной арене. Таким мнением поделился руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Российской академии наук накануне саммита ШОС в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он имеет особое значение, так как нынешняя международная ситуация претерпевает быстрые и сложные изменения.

Андрей Виноградов, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Российской академии наук:

Россия и Китай как две великие державы взяли на себя наибольшую долю ответственности за развитие этой организации. Но это не значит, что Россия и Китай управляют ШОС. Они просто берут на себя большую ответственность и несут большую часть бремени. На Россию и Китай в равной степени полагаются все страны-участницы ШОС. Хотя, по мере расширения ШОС, я думаю, что и другие страны будут проявлять большую активность.

Читайте также:

«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?

«Стрелять и просто за бесплатно забирать чужие ресурсы». Зачем нужны крупные международные площадки?

«Витаем в мире розовых единорогов». Почему на самом деле саммит ШОС особенный?