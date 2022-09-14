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Андрей Виноградов: Россия и Китай взяли на себя наибольшую долю ответственности за развитие ШОС

14 сентября 2022 10:55
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Шанхайская организация сотрудничества имеет глобальное влияние и продолжит играть активную роль на международной арене. Таким мнением поделился руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Российской академии наук накануне саммита ШОС в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он имеет особое значение, так как нынешняя международная ситуация претерпевает быстрые и сложные изменения.  

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Андрей Виноградов: Россия и Китай взяли на себя наибольшую долю ответственности за развитие ШОС-1

Андрей Виноградов, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Российской академии наук:  
Россия и Китай как две великие державы взяли на себя наибольшую долю ответственности за развитие этой организации. Но это не значит, что Россия и Китай управляют ШОС. Они просто берут на себя большую ответственность и несут большую часть бремени. На Россию и Китай в равной степени полагаются все страны-участницы ШОС. Хотя, по мере расширения ШОС, я думаю, что и другие страны будут проявлять большую активность.  

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# Международное сотрудничество # общество # Андрей Виноградов # Фотофакт

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