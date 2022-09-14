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Почему все хотят вступить в ШОС? Вот что сказал генсек организации

14 сентября 2022 10:54
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Одной из ключевых тем саммита в Самарканде является расширение членского состава ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет принят меморандум об обязательствах Ирана по получению членства в Шанхайской организации сотрудничества. Известно, что также поступила заявка от Беларуси, и процедура приема нашей страны может начаться уже на предстоящем саммите.  

Почему все хотят вступить в ШОС? Вот что сказал генсек организации-1

Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:  
Я слышал выражение о том, что перед дверью ШОС длинная очередь, и я думаю, что эта метафора не преувеличена. Действительно, многие страны проявляют большой интерес к вступлению в ШОС. Почему это происходит? Я думаю, учитывая глубокие глобальные изменения, которые мы наблюдаем, члены международного сообщества ожидают нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, равноправии, справедливости и взаимной выгоде.  

Андрей Виноградов: Россия и Китай взяли на себя наибольшую долю ответственности за развитие ШОС. Читайте здесь.  

Почему все хотят вступить в ШОС? Вот что сказал генсек организации-4

ШОС – крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения планеты. Сегодня совокупный объем ВВП государств-участников организации достиг около четверти от общемирового показателя.  

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# Международное сотрудничество # общество # Чжан Мин # Фотофакт

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