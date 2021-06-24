Почему летом важно защищать глаза от солнца? Отвечает офтальмолог

Лето – это пора отдыха, когда наслаждаясь солнцем и получая заряд витамина D, многие забывают о здоровье глаз. Ультрафиолетовое излучение может провоцировать различные заболевания.

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

Наш защитный слой Земли со временем пропускает все больше и больше ультрафиолетового излучения, такова экологическая ситуация. Оно может вызвать синдром сухого глаза, кератит, поражение хрусталика, развитие катаракты. И самое страшное – это поражение сетчатки глаза с развитием дистрофии сетчатки и в дальнейшем слепоты.

Самое главное – это не смотреть на прямые солнечные лучи. Обязательно ношение солнцезащитных очков и широкополых шляп. Загорая, лучше чем-нибудь прикрывать глаза, ведь поток ультрафиолетового излучения может поразить не только глаза, но и нежную кожу век.

Наталья Никитина:

Также не забывайте, что не только внутрь глаза попадает излучение, но и на веки. Нежная кожа век тоже подвергается воздействию, могут быть ожоги, могут быть высыпания в виде пузырьков. Не экономьте на солнцезащитных очках. Выбирайте высококачественные линзы, чтобы уменьшить блики от поверхностей. Информация о защите от излучения или условиях, для которых подходят очки, должна быть на вкладыше к аксессуару.

Валерия Дудук, врач-оптометрист:

Там мы увидим значки СЕ и UV-400. СЕ означает знак международного качества, европейского качества. UV-400 – то, что очки полностью защищают от ультрафиолета.

Тренд сезона – яркие цветные линзы. Но используются они в основном для имиджа, носить их лучше в помещении или при пасмурной погоде. Валерия Дудук:

При подборе солнцезащитных очков мы обращаем внимание в первую очередь на размер очков. Размер очков должен быть не большим и не маленьким, очки должны удобно сидеть. Не спадать с глаз и нигде не давить. Необходимо обращать внимание на линзы. Линзы могут быть как стеклянные, так и пластиковые. Стеклянные линзы являются более хрупкими. Их нельзя использовать детям и людям, которые ведут активный образ жизни.

Глаза – зеркало души. А цветовая палитра линз может повлиять на психоэмоциональное состояние человека. Серый цвет дает равномерную цветопередачу. Коричневый – повышает контрастность. Зеленый – успокаивает нервную систему и понижает внутриглазное давление.