Почему летом важно защищать глаза от солнца? Отвечает офтальмолог

Лето – это пора отдыха, когда наслаждаясь солнцем и получая заряд витамина D, многие забывают о здоровье глаз. Ультрафиолетовое излучение может провоцировать различные заболевания.
Лето – это пора отдыха, когда наслаждаясь солнцем и получая заряд витамина D, многие забывают о здоровье глаз. Ультрафиолетовое излучение может провоцировать различные заболевания.
Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Наш защитный слой Земли со временем пропускает все больше и больше ультрафиолетового излучения, такова экологическая ситуация. Оно может вызвать синдром сухого глаза, кератит, поражение хрусталика, развитие катаракты. И самое страшное – это поражение сетчатки глаза с развитием дистрофии сетчатки и в дальнейшем слепоты.
Самое главное – это не смотреть на прямые солнечные лучи. Обязательно ношение солнцезащитных очков и широкополых шляп. Загорая, лучше чем-нибудь прикрывать глаза, ведь поток ультрафиолетового излучения может поразить не только глаза, но и нежную кожу век.
Наталья Никитина:
Также не забывайте, что не только внутрь глаза попадает излучение, но и на веки. Нежная кожа век тоже подвергается воздействию, могут быть ожоги, могут быть высыпания в виде пузырьков.
Не экономьте на солнцезащитных очках. Выбирайте высококачественные линзы, чтобы уменьшить блики от поверхностей. Информация о защите от излучения или условиях, для которых подходят очки, должна быть на вкладыше к аксессуару.
Валерия Дудук, врач-оптометрист:
Там мы увидим значки СЕ и UV-400. СЕ означает знак международного качества, европейского качества. UV-400 – то, что очки полностью защищают от ультрафиолета.
Тренд сезона – яркие цветные линзы. Но используются они в основном для имиджа, носить их лучше в помещении или при пасмурной погоде.
Валерия Дудук:
При подборе солнцезащитных очков мы обращаем внимание в первую очередь на размер очков. Размер очков должен быть не большим и не маленьким, очки должны удобно сидеть. Не спадать с глаз и нигде не давить. Необходимо обращать внимание на линзы. Линзы могут быть как стеклянные, так и пластиковые. Стеклянные линзы являются более хрупкими. Их нельзя использовать детям и людям, которые ведут активный образ жизни.
Глаза – зеркало души. А цветовая палитра линз может повлиять на психоэмоциональное состояние человека. Серый цвет дает равномерную цветопередачу. Коричневый – повышает контрастность. Зеленый – успокаивает нервную систему и понижает внутриглазное давление.
Наталья Никитина:
Если вы уже носите корригирующие очки, то вы могли бы заказать очки, так называемые в народе «хамелеоны», то есть фотохромные стекла. В помещении, где обычное дневное освещение они прозрачные, светлые стекла. Если повышается световой поток на солнце, они темнеют.